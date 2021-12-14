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社會 社會焦點 保障人權

毒駕男撞死騎車女！不甩死者「先拍照PO限動」　高速衝撞車殼噴光

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲從車頭慘狀可見當時撞得多大力。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

一名女子控訴，昨天是58歲媽媽的告別式，媽媽生前熱心公益，20幾年來都擔任志工，結果本月3日騎車返家途中，遭到21歲何姓駕駛高速撞飛，機車車殼當場噴光，只剩下一具機車骨架，經急救後仍不治身亡，沒想到肇事的何男從頭到尾態度囂張、毫不在乎，後續還被驗出他當天根本就是「毒駕」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO媽媽的機車被撞到車殼噴光。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，意外發生當天，媽媽從衛生所做完志工騎車返家，途中遭到21歲何男從對向車道高速衝撞，撞擊力道太大當場就沒了呼吸心跳，現場幾乎沒留下煞車痕，可見何男是沒有減速直直撞上去。

最讓人憤怒的是何男肇事後反應，第一時間拍下方向盤安全氣囊爆開的畫面，PO到Instagram限時動態並寫下「草泥馬」，接著又發一篇車頭撞爛的照片說「原來這種車有氣囊」，態度輕浮且囂張，好像根本沒撞到人一樣。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲撞死人結果先發限時動態。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO根據目擊證人的描述得知，何男肇事後是路人打電話報警，何男則從頭到尾都坐在車上，完全沒下車查看受害人傷勢，後面被警方帶回才不甘願地下車。原PO透露，爸爸見到何男無所謂的態度，實在忍無可忍，一把揪住對方的衣領，「結果竟然從他口袋中掉出一把毒咖啡包！警方問他，這些咖啡包是什麼？！他竟大言不慚的回警方：我怎麼知道是不是他們栽贓給我的！」這時他才知道原來何男撞到媽媽的當下是「毒駕」，後續驗尿結果也確實顯示為陽性。

原PO心碎表示，「你才21歲，希望你一輩子記得，你永遠背負著一條人命！」監獄關幾年就能出來，但媽媽的生命卻永遠逝去，奉勸吸毒者別再害人害己。

貼文至今將近1萬名網友按讚，並義憤填膺地說，「好生氣！這種人自己在家裡吸到飽吸到死就好，到底為什麼要這樣出來害人」、「真的每次都死錯人」、「支持毒駕唯一死刑」、「每次看到這種新聞就只有火冒三丈，平民老百姓卻無法改變什麼....唉。」

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