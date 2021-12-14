今起入境7＋7！黃珊珊憂「天佑台灣」　陳時中：我是有信心的

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台灣11日境外移入中有3起感染Omicron變種病毒，且今（14）就開始執行「7+7+7」檢疫政策，讓北市副市長黃珊珊相當憂心會有突破性感染，更說「不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！天佑台灣！」指揮中心指揮官陳時中回應，對於這樣的防疫政策「我是有信心的」。

黃珊珊昨晚發文提到自己對於檢疫政策的擔憂，她指出，今天開始入境者可選用10+4與7+7專案，但這都是在Omicron肆虐前做的決策，等到Omicron發燒後也改不回來了，「不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！天佑台灣！」

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陳時中則在疫情記者會上強調，每個政策都是大家思考後，根據狀態去訂定，而居家檢疫在這兩年都一直在執行，包括電子圍籬等，社政體制的關懷都做得很熟稔，因此對這樣的防疫政策「我是有信心的」。

陳時中說，今年跟去年一樣都是在家裡檢疫，今年的7+7還有7天觀察期，而兩者強度「我認為差不多、一樣強」，但今年的檢疫能量可增加更多人回來。

陳時中表示，大家一直詢問有關7+7。他再次解釋，「7+7還有7天要自主健康管理，等於14天都屬於檢疫期間，進來時候篩檢，且要繳交國外PCR陰性證明，第六或七天也要二次PCR，再過3天還要做一個快篩，直到第13、14天再做一次PCR」，這樣強度相比以前做的，「進來14天無症狀就在家7天自主健康管理」強得很多。