主席辛苦了！侯友宜回應朱立倫　「為國家人民做事，黨派個人擺後面」

記者楊蕓／新北報導

針對四大公投，侯友宜昨（13）日在臉書發表千字文闡述看法，卻引發黨內抨擊仍未正面表態支持四大公投，國民黨主席朱立倫14日上午受訪時喊話「在野黨有在野黨的天職」，侯友宜下午與朱立倫出席同場活動，侯受訪時回應，「主席辛苦了，我們都用更大的包容體諒來看待這件事。」

▲侯友宜、朱立倫同台出席吳舜文新聞獎頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

朱立倫、侯友宜14日下午出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人互動備受矚目。侯友宜提早3分鐘抵達，僅表示「謝謝大家」就走進會場，並未接受媒體訪問，隨後朱立倫進入會場後，也先與侯友宜握手致意，面對記者追問「會不會希望侯市長再多呼籲一下市民出來投公投」，朱立倫說，「今天希望大家多關心吳舜文新聞獎，希望新聞做得更好，來到這邊只講新聞獎，謝謝」，由於兩人隔著紅毯坐在不同桌，僅會前禮貌致意後便沒有其他互動。

侯友宜會後接受媒體聯訪，被問到剛剛是不是有點尷尬，他表示，謝謝大家非常關心，其實公投本身就是理性科學可以論辯的，讓大家思考、論辯後，讓人民作主，這也是公投本身具有的核心價值，他只是把這些價值再度提醒大家，讓人民經過論辯、仔細思量，投下神聖的一票。

至於是不是18日之前都不會再表達立場？侯友宜說，他在臉書寫得非常清楚了，而每個論述過程中，就用專業科學方式，讓民眾做主，這也是公投設定的價值。

針對昨天的「千字文」仍引發藍營基層不滿，侯友宜則表示，從他開始選舉，他就提醒自己不要忘記「我們是為國家人民努力做事，黨派、個人擺在後面」，永遠秉持這樣的價值理念往前走，很多事情的看法都用包容體諒來看待。