12星座面對「不想要」的愛情　處女講狠話、雙子折磨你

記者老嘉郡／綜合報導

在追求或談戀愛時，對方突然的改變，會讓你感到不知所措嗎？那有可能是對方對於這段感情「失去熱情了」了！星座網站「星座好朋友」整理了12星座在面對不想要的愛情時，他們會做出的反應，像是牡羊座可能會猶豫不決、處女座會對你講狠話，畢竟感情是無法勉強的，千萬別因此大走心啊！

會猶豫不決

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

這些星座很重視自己的面子及外在形象，如果自己開口拒絕或提分手，自己就必須要承擔壞人的角色，而且還要面對別人的質問及流言蜚語。因此在熱情還沒消失殆盡前，他們會猶豫不決、覺得自己似乎還可以再撐一下，也就會遲遲不給對方一個果斷，除非完全失去熱情、愛情歸零，他們才會願意當壞人、給對方一個乾脆。

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講狠話讓你離開

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

這三個都是「務實」的星座，一旦他們認為「不需要」、「不想要」的話，就會極盡地說出難聽的話、逼你離開，即使心裡也很難過，但他們覺得當壞人也沒關係，因為不希望再浪費彼此的時間，逼不得已的情況下也只好讓你傷得徹底。

不要就是不要了

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

這三個星座一旦不要了、就會變得不在乎，如果已經表明了、你還是堅持不肯離開，他們也不會勉強，但是會讓你受盡折磨，也許會跟其他異性更親近、盡量不和你相處、也不在乎你變得怎樣，因為「不愛了」，他們就會回復到單身時的狀態、自在地做自己，就看你要撐到何時才會自願離開。

讓你誤會到底

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這些星座都有著「不愛解釋」的通病，如果有喜歡的人，他們會去解釋自己的行為、希望你能夠理解，可要是不愛了，就會讓你誤會他們，讓你以為「他們不愛了」、「他們不信任你了」、「他們很花心」、「他們心機很重」，只要有能讓你氣得要死、氣到走人的機會，他們就再也不會解釋了。