前男友載妹追撞她！提舊情盧「別報警」失敗惱羞了　網拍手嗨笑

▲原PO被追撞，意外發現對方竟是前男友。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

「超後悔當初怎麼會在這種男人身上浪費4年。」一位女網友日前發文，說她在路上被追撞，結果一下車，意外發現追撞車主竟然是前男友，副駕還坐著「當初信誓旦旦說跟我（前）男友沒關係的女人。」而且男方下車後就盧原PO「看在以前的情分」不要報警，但她的決定讓其他人紛紛拍手，「妳做得很好！」

這位女網友以「我被前男友追撞了」為題，在爆料公社APP的《匿名公社》中發文，開頭直呼「被追撞結果對方是前男友的機率到底有多高啊？」並說當時對方下車就矇了、她也傻了，讓她更傻眼的是，「他副駕上坐著的，是當初信誓旦旦說跟我（前）男友沒關係的女人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁冷笑，「呵呵～不是沒關係嗎？我跟他才分手不到半年，你們就在一起，還敢說你們沒什麼？當初兩人還一起發誓，現在變天打雷時，不知道會不會心虛害怕。」所以面對前男友希望她看在以前的情份上，盧她不要報警時，女網友只有「我們有情分可言嗎？就算有也只剩恨了吧」的OS。

▲前男友求她不要報警。（示意圖／Pexels）

於是她就照樣報警，並回對方「一件事歸一件事，別拿人情壓我」，結果男方看她報警還發脾氣，讓原PO忍不住再次笑出來，「好險分手了，超後悔當初怎麼會在這種男人身上浪費4年。」貼文一出，不少人看得超痛快，「記得回原廠估價的時候請原廠不要手軟。」

其他網友也紛紛留言，「老天安排，真相大白」、「這個機率可能比被雷劈到的機率還低，可能是老天要讓妳開眼看看，不要亂發誓、我在看著你們的喔」、「第一時間報警就是保護自己，做得很好」、「字裡行間都感受到雀躍，妳做得很好！」還有人直笑原PO根本「神運」，「可以去買樂透了」、「可以告訴我，妳選哪幾號嗎？」