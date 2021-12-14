全球Omicron確診已超過1.1萬例！羅一鈞曝「南非現況」：是樂觀消息

記者趙于婷／台北報導

南非變種病毒株Omicron肆虐歐洲各國，英國更爆出死亡首例，引發關注。而台灣目前也有3例境外疑入，醫療應變組副組長羅一鈞表示，首例應該是「被官方證實」死亡首例，有很多像是非洲國家不見得會去檢驗是否為Omicron，所以還有很多資料要另外蒐集，而且根據南非這幾週狀況，確診大幅上升，但死亡都是很低點持平，這是一個樂觀的消息。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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英國首相強森（Boris Johnson）週一（13日）視察疫苗接種站時表示，英國至少有1人在感染Omicron變種病毒後死亡，強森表示「有人說Omicron是較溫和版本的病毒，我們應把這種說法丟在一旁，承認它在人群中加速傳播，我們能做的是全面接種加強劑。」

對此，羅一鈞表示，目前這三週以來，全球Omicron確診病例已經超過1.1萬例，而首例確診應該是「被官方證實的首例」，也就是英國這例，但有很多像是非洲國家或其他地方，不見得會針對每一位重症或死亡病例去檢驗Omicron，目前也只能根據初步資料來回應，很多資料都還要另外蒐集。

羅一鈞也提到，從南非這幾週傳達出來的消息，確實Omicron確診病例大幅上升，但死亡部分曲線都低點持平，這是一個樂觀的訊息，南非也觀察到Omicron死亡情形有筆Delta少，但確切的比例統計數值相比就更細節，要特別分年齡層統計，才知道年長族不管有沒有打疫苗，是否會讓死亡比例下降，才能做醫療量能或威脅程度的評估。