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年輕人不想生！　大陸2020淨增人口204萬「創59年新低」

▲▼計劃生育,少生,優生,生育,少子化。（圖／視覺中國）

▲中國大陸1979年開始實施計劃生育「一胎政策」。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠疫情、育齡婦女減少等多個因素影響下，中國大陸2020年出生人口凈增204萬人，創下自1962年以來的新低。專家認為，從現有的情況來看，發展趨勢是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

據《第一財經》報導，大陸國家統計局發布的《中國統計年鑒2021》顯示， 2020年相比2019年人口淨增204萬人。對1949年以來歷年人口淨增量梳理發現，2020年淨增人口數量創下了1962年以來的新低。

數據顯示，1960年、1961年受3年自然災害影響，總人口連續2年下降，1962年迅速反彈，當年淨增人口達到了1436萬人，其後從1963年開始到1975年，年淨增人口均超過了1500萬人。1976年後淨增人口數量雖然有所下降，但也都在1100萬以上，尤其是從1986年到1990年淨增人口均超過了1500萬人。進入上世紀九十年代，淨增人口也一直保持在1000萬以上。

跨入世紀之交的2000年，淨增人口39年來首次下降到1000萬以內，為957萬人。到2010年，當年淨增人口只有641萬人。不過2012年當年淨增人口達1006萬人，成為新世紀以來的新高點。

2016年全面二孩政策實施後，當年淨增人口也達到了906萬人，之後幾年年淨增人口不斷減少，2017年至2020年分別為779萬人、530萬人、467萬人、204萬人。

報導指出，進入到新世紀的第一個十年，中國大陸人口僅增加了7664萬人，第二個十年在生育政策調整的情況下，人口共增加了7558萬人，也就是說，新世紀以來的20年里，人口淨增加量低於上世紀70年代的增量。

從發展趨勢來看預計，今年人口淨增幅度可能繼續走低，這其中的一大原因是，近年來淨增人口持續下降與出生人口的變化緊密相關。

▲北京,朝陽群眾,街頭,大媽,志願者。（圖／CFP）

▲年輕人生育意願低引發擔憂。（圖／CFP）

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析稱，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏，越來越難，出生人口越來越少；發展的趨勢，就是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

大陸全國政協人口資源環境委員會副主任，中國計劃生育協會黨組書記、常務副會長王培安日前受訪時表示，人口是社會發展的主體，也是影響經濟可持續發展的關鍵變量，人口多了不好，但也不是越少越好。

他指出，如果生育率太低，規模降得太快，年輕人口缺乏，老齡化問題就會很突出，削弱經濟社會發展的活力，加重經濟社會的負擔，因此要切實把三孩生育政策及配套支持措施落到實處，大力構建生育支持政策體系，提高出生人口數量，改善人口年齡結構，推動實現適度生育水平。

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