今天就衝吃！速食店「招牌香草烤雞下殺79折」只有8天

▲21Plus、21風味館招牌香草烤雞下殺79折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

衝了！為歡慶耶誕節，人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」搶先祭出限時優惠，即日起至12月21日連8天「招牌香草烤雞下殺79折」，絕對要吃爆；另，肯德基至12月20日止也推超狂優惠，像是有大份勁爆雞米花、4塊雞塊等買1送1，速食控可不能錯過。

▲香草烤雞外皮酥脆、肉質鮮嫩。

21PLUS、21風味館祭出最新聖誕限定優惠，即日起至12月21日止凡至門市購買「招牌香草烤雞」直接打79折，此優惠同步適用於foodomo美食外送，提醒21TOGO門市、台積電門市則不參與本次活動。香草烤雞是以21種天然香料醃製，並用獨特蒸烤技術烤雞製成外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的罪惡口感，深受不少人喜歡。

▲肯德基祭出雞塊、雞米花買1送1。（圖／翻攝肯德基官網）

另，肯德基即日起至12月20日止也祭出「年終感恩祭 雞嗑享回饋」優惠活動，從外帶、外送、點餐車道、PK隨饗券通通有限定折扣，像是有大份勁爆雞米花、4塊雞塊買1送1，還有超過25個「雞省優惠」套餐；加碼使用預訂快取點餐可享「加1元多1件」優惠，包括買任一套餐可加1元爽吃原味蛋撻1個、買任一桶裝（5塊炸雞桶除外）加1元多吃QQ球1份。

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