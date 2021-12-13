普悠瑪出軌向日商求償6.1億敗訴　交長王國材：支持台鐵上訴

▲台鐵普悠瑪號三年前發生重大出軌意外，台鐵日前向日商住友求償敗訴。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵第6432次普悠瑪列車於3年前在宜蘭新馬站翻覆，造成18人死亡。台鐵主張日商住友商事所交付的傾斜式列車有主風泵設計不良、列車自動防護系統（ATP）遠端監視系統未連線等缺失，故要求求償約6.1億元，但日前遭台北地方法院駁回，但全案仍可上訴。交通部長王國材今天（12/13）則首次表示，支持台鐵上訴。

台鐵6432次普悠瑪號三年前出軌造成重大死傷，台鐵對此主張，日商住友商事交付的傾斜式電聯車主風泵設計不良，且有列車自動防護系統（ATP）遠端監視系統未連線等缺失，導致普悠瑪號列車發生事故，針對傷亡、列車毀損、營業損失等多項向住友商事求償新台幣6億1211萬元。台鐵雖主張日商有缺失，但台北地方法院認為，無法舉證違失行為與事故損害有直接關係，認為住友商事無須負賠償責任，判決台鐵敗訴。

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立法院今天舉行交通委員會，民進黨籍立委陳明文詢問交通部長王國材對台鐵敗訴立場，王國材則表示，「支持台鐵上訴。」去年並未發現普悠瑪號主風泵有問題，一直以來都以為是ATP出狀況，因此事故列車才沿路一直修理，且列車交貨驗收時，住友商事也沒有告知台鐵ATP沒有遠端連線一事，因此認為日商、台鐵都有責任要負，故支持台鐵上訴。

陳明文也指出，判決書上寫道，台鐵應該自行發現列車有異常，應立即停止使用卻還是出車，對整體安全置若罔聞，且事故會發生是諸多人的行為所倒置，即使ATP有連線，也無從阻擋台鐵經年累月的失能，台鐵會連續發生事故不只社會看在眼裡，連法官都認為台鐵有醬缸文化。

立委蘇震清也說，希望看到交通部拿出十足的誠意解決問題，不要只是虛晃一招，否則百年老店台鐵真的會向下沈淪。王國材則回應，目前列車ATP已經連線、主風泵也已找出問題，也認同台鐵必須從上而下調整組織文化。