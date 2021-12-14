台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝！急求安置老母

▲鄭男過去日進斗金，每天的生活更是豪華奢侈，在美國還有別墅，這一切卻在2008年化成泡沫。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市一名鄭姓男子過去開設基金管理公司，全盛時期經手金流超過50億元，他住豪宅、開跑車，每夜都能一擲萬金，奢靡生活卻於雷曼股災後一夕變色，他在金融海嘯中賠掉近5億身家，如今租屋度日，又因罹病急需換心，只盼能抽到社會住宅安置8旬老母親，大起大落的人生宛如電影翻版。

「瑪莎拉蒂啦、三王一后啊或是藍寶堅尼，你叫得出來的跑車我幾乎都開過。」講到過去的風光，鄭男微微一笑不願多談，認為如今講起來「都是丟臉」，他表示自己主修金融經濟，出社會後開公司從事投資工作，過去曾有40多名員工，每天都有源源不盡的鈔票湧入，紙醉金迷都難以描述當時的奢靡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭男回憶，紅酒、牛排、跑車和各界名流顯要是那段人生的標準配備，太快的熱錢讓他「不把錢當錢」，他每天出入高檔餐廳，一頓晚餐花費10多萬元都是家常便飯，在舊金山也有別墅，精采生活宛如電影《華爾街之狼》翻版，這一切卻在2008年化成泡沫。

▲雷曼兄弟2008年宣告破產，在全球造成金融海嘯，鄭男公司當時也受其牽連而倒閉。

由於鄭男的公司與香港雷曼密切合作，金融風暴時受其牽連，客戶血本無歸外，他自己連本帶利賠了超過5億元，家裡的2間房產也出售還債，從雲端狠狠墜地的現實讓他一度難以接受，只能帶著母親到新北市租屋，他則沉潛多年，靠著當金融顧問的收入勉強度日。

「現在麵粉多少錢一斤、蔥多少錢一把我都知道了，過去哪會注意這些事情。」鄭男苦笑提到，妹妹如今生活富裕，卻完全沒打算照顧母親，他只能將責任一肩扛起，每天省吃儉用，為了每月1萬7000元的房租、水電和生活費精打細算，正當以為生活即將步入正軌時，命運卻再次跟他開了殘忍的玩笑。

鄭男提到，他去年便感覺心臟不適，到醫院進行全身健檢後，確診罹患擴張性心肌炎，不得從事體力勞累工作，且需要換心才能醫治，醫藥費更高達六位數，還需要4到6個星期休養，他只怕自己入院動手術時沒有收入，付不起房租，因此希望能抽到便宜的社會住宅（2房約11000）安置老媽媽。

但根據台北市社會住宅出租辦法，得是本人、配偶和戶籍內之直系親屬及其配偶，均無自有住宅者才有資格承租社宅，由於老媽媽的戶籍是和妹妹在同一戶，因此鄭男擔心妹妹名下的豐厚資產可能影響母親的抽籤資格，個位數的中籤率更讓他憂心忡忡。

台北市議員張茂楠目前正協助鄭母申請社會住宅，他認為社宅有其責任和功能，審查資格當然應該謹慎，但也該給個案陳情空間，承租者應有二軌制，分為一般戶和特殊經歷的安置戶，全面考量才能完整照顧到有需要的人民。

▲台北市社會住宅僧多粥少，中籤率往往都是個位數，更有許多資格不符的弱勢民眾難受到照顧。（圖／翻攝TVBS新聞）

延伸閱讀

▸ 落魄大亨2／女兒太有錢老媽媽難抽社宅 議員：特殊家庭應列安置戶

▸ 公投歪樓戰市長1／民進黨邊走邊黑蔣萬安 政壇人士嘲：首都的焦慮

▸ 雙帥對決1／許光漢、林柏宏帥氣亮相 金牌監製再拍新片