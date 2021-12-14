　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝！急求安置老母

鄭男過去日進斗金，每天的生活更是豪華奢侈，在美國還有別墅，這一切卻在2008年化成泡沫。（圖／張文玠攝，CTWANT合成）

▲鄭男過去日進斗金，每天的生活更是豪華奢侈，在美國還有別墅，這一切卻在2008年化成泡沫。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市一名鄭姓男子過去開設基金管理公司，全盛時期經手金流超過50億元，他住豪宅、開跑車，每夜都能一擲萬金，奢靡生活卻於雷曼股災後一夕變色，他在金融海嘯中賠掉近5億身家，如今租屋度日，又因罹病急需換心，只盼能抽到社會住宅安置8旬老母親，大起大落的人生宛如電影翻版。

「瑪莎拉蒂啦、三王一后啊或是藍寶堅尼，你叫得出來的跑車我幾乎都開過。」講到過去的風光，鄭男微微一笑不願多談，認為如今講起來「都是丟臉」，他表示自己主修金融經濟，出社會後開公司從事投資工作，過去曾有40多名員工，每天都有源源不盡的鈔票湧入，紙醉金迷都難以描述當時的奢靡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭男回憶，紅酒、牛排、跑車和各界名流顯要是那段人生的標準配備，太快的熱錢讓他「不把錢當錢」，他每天出入高檔餐廳，一頓晚餐花費10多萬元都是家常便飯，在舊金山也有別墅，精采生活宛如電影《華爾街之狼》翻版，這一切卻在2008年化成泡沫。

雷曼兄弟2008年宣告破產，在全球造成金融海嘯，鄭男公司當時也受其牽連而倒閉。

▲雷曼兄弟2008年宣告破產，在全球造成金融海嘯，鄭男公司當時也受其牽連而倒閉。

由於鄭男的公司與香港雷曼密切合作，金融風暴時受其牽連，客戶血本無歸外，他自己連本帶利賠了超過5億元，家裡的2間房產也出售還債，從雲端狠狠墜地的現實讓他一度難以接受，只能帶著母親到新北市租屋，他則沉潛多年，靠著當金融顧問的收入勉強度日。

「現在麵粉多少錢一斤、蔥多少錢一把我都知道了，過去哪會注意這些事情。」鄭男苦笑提到，妹妹如今生活富裕，卻完全沒打算照顧母親，他只能將責任一肩扛起，每天省吃儉用，為了每月1萬7000元的房租、水電和生活費精打細算，正當以為生活即將步入正軌時，命運卻再次跟他開了殘忍的玩笑。

鄭男提到，他去年便感覺心臟不適，到醫院進行全身健檢後，確診罹患擴張性心肌炎，不得從事體力勞累工作，且需要換心才能醫治，醫藥費更高達六位數，還需要4到6個星期休養，他只怕自己入院動手術時沒有收入，付不起房租，因此希望能抽到便宜的社會住宅（2房約11000）安置老媽媽。

但根據台北市社會住宅出租辦法，得是本人、配偶和戶籍內之直系親屬及其配偶，均無自有住宅者才有資格承租社宅，由於老媽媽的戶籍是和妹妹在同一戶，因此鄭男擔心妹妹名下的豐厚資產可能影響母親的抽籤資格，個位數的中籤率更讓他憂心忡忡。

台北市議員張茂楠目前正協助鄭母申請社會住宅，他認為社宅有其責任和功能，審查資格當然應該謹慎，但也該給個案陳情空間，承租者應有二軌制，分為一般戶和特殊經歷的安置戶，全面考量才能完整照顧到有需要的人民。

台北市社會住宅僧多粥少，中籤率往往都是個位數，更有許多資格不符的弱勢民眾難受到照顧。（圖／翻攝TVBS新聞）

▲台北市社會住宅僧多粥少，中籤率往往都是個位數，更有許多資格不符的弱勢民眾難受到照顧。（圖／翻攝TVBS新聞）

延伸閱讀
落魄大亨2／女兒太有錢老媽媽難抽社宅　議員：特殊家庭應列安置戶
公投歪樓戰市長1／民進黨邊走邊黑蔣萬安　政壇人士嘲：首都的焦慮
雙帥對決1／許光漢、林柏宏帥氣亮相　金牌監製再拍新片

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
公牛又一人確診！累計10人隔離　NBA本季首度宣布延賽
周六公投「10大QA秒懂怎投」　票分4種顏色、3寶記得帶
國1嚴重車禍！　駕駛夾困滿頭血慘死
牛排店「天使客人」收餐桌才走　他一句話千人吵翻
台東3男「轆轆溫泉」溯溪2人遭沖走失蹤　1人負傷求救
「老公和妹妹趁我坐月子在一起」　人妻見手機戰袍照竟願3人行
含羞草遭利用詐騙千萬！　怒揭惡質手法：一定帶你們討回公道
鄭弘儀一個月20場應酬「1舉動驚覺喉嚨卡卡」恐罹癌　醫生說話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國妹看到「台式牛排」：我困惑了！完全沒道理啊

神手媽斷指湯圓太逼真　千人驚呆「被兒子耽誤的道具師！」

下波恐冷氣團探12度時間曝　珍惜「年底前最溫暖3天」

最新研究！這2種疫苗組合　醫：對Omicron有不錯中和抗體

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝！急求安置老母

財神愛你！這4星座「會脫貧致富」　第1名暴富指數100分

YouTube公布2021台灣年度排行　療癒系影片最夯《天竺鼠車車》奪冠

進P3要戴2層手套原因曝光　專家揭最怕1種人「個性也要挑」

苦主怨加99元訂熊貓會員「自取79折」沒了！　1招可回復

嚴防Omicron！春節檢疫7+7+7方案今上路　醫示警：不可有絲毫破綻

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

美國妹看到「台式牛排」：我困惑了！完全沒道理啊

神手媽斷指湯圓太逼真　千人驚呆「被兒子耽誤的道具師！」

下波恐冷氣團探12度時間曝　珍惜「年底前最溫暖3天」

最新研究！這2種疫苗組合　醫：對Omicron有不錯中和抗體

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝！急求安置老母

財神愛你！這4星座「會脫貧致富」　第1名暴富指數100分

YouTube公布2021台灣年度排行　療癒系影片最夯《天竺鼠車車》奪冠

進P3要戴2層手套原因曝光　專家揭最怕1種人「個性也要挑」

苦主怨加99元訂熊貓會員「自取79折」沒了！　1招可回復

嚴防Omicron！春節檢疫7+7+7方案今上路　醫示警：不可有絲毫破綻

空姐染疫「截肢」保命！昏迷醒來四肢發黑壞死　只因忘打疫苗

公牛又多一人陽性！累計10人隔離　NBA本季首度宣布延賽

「氣象界江蕙」連5年拿獎不再參賽！　主辦新規設「王淑麗條款」

京都風咖啡廳12／15試營運！榻榻米、哆啦A夢櫃都有　滿2百送薯條

封館前幾小時簽約　韋蘭德與太空人2年合約生效

立院三讀《公司法》修正草案　開放公司召開視訊股東會

台股跌逾70點！　台積電16日將除息「早盤下跌3元」

Suzuki Vitara試駕：關於漲7萬換48V輕油電這檔事，我有話想說

國道苗栗大貨車追撞！車頭爛毀成鐵餅　駕駛夾困滿頭血慘死

美國妹看到「台式牛排」：我困惑了！完全沒道理啊

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

呱吉戰黃士修學歷　本人PTT親自回應了：早蓋好陷阱牌

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

牛排店客人收餐桌才離開　他一句話吵翻了

年輕人妻報答婆婆　竟引發家庭大戰

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

氣象局發布3縣市大雨特報！明晨2地區下探14°C

參加竹科太太聚會　她2原因慘被嫌棄！被踢出群組

AV導演給鄧佳華7分　激戰女優時間曝

台南「怨念97字海報」酸檢舉達人　網笑翻：猴子都沒那麼囂張

799元全拿硬幣付　外送員卻請客人喝飲料！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

呱吉戰黃士修學歷　本人PTT親自回應了：早蓋好陷阱牌

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面