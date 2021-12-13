波羅的海2船相撞！丹麥籍貨船「上下顛倒」完全翻覆　至少2人落水

▲ 波羅的海2艘貨船擦撞。（圖／翻攝自VesselFinder）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波羅的海是北歐國家通往大西洋的航運要道，13日傳出二艘貨船相撞意外，其中一艘甚至上下顛倒翻覆，至少二名船員落水失蹤，瑞典及丹麥出動10艘救援船隻及直升機，現正極力搜救。

根據《路透社》，丹麥國防部聯合作戰中心說明，二艘貨船13日在丹麥波恩霍姆島（Bornholm）及瑞典南部城市于斯塔德（Ystad）之間的波羅的海海域相撞，一艘為丹麥籍，一艘為英國籍。

丹麥籍貨船Karin Hoej長約55公尺，推估當時已經卸貨，正從瑞典南泰利耶市（Södertälje）航向丹麥尼克賓法爾斯特（Nykøbing Falster），意外後完全翻覆，船上至少有二名人員，目前下落不明。英國籍貨船Scot Carrier則長90公尺，意外後仍可運轉，船員狀況良好。事發水域屬瑞典領海，丹麥正協助瑞典當局進行救援，派出一艘救援船及一架直升機。

瑞典SVT也報導，二艘船相撞後其中一艘上下顛倒。該國海事局發言人法蘭森（Jonas Franzen）表示，「我們不知道事情是如何發生。這艘丹麥籍船上至少有二人」，當局正進行大型救援行動。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，意外現場有至少10艘來自丹麥籍瑞典的救援船，截至目前未找到任何生還者或死者。法蘭森說明，「水中又黑又冷，但風沒有那麼大了。水中溫度是4度，外面是5度」，天氣狀況不佳，正加緊搜救。

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