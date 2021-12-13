　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波羅的海2船相撞！丹麥籍貨船「上下顛倒」完全翻覆　至少2人落水

▲▼ 波羅的海2艘貨船擦撞。（圖／翻攝自VesselFinder）

▲ 波羅的海2艘貨船擦撞。（圖／翻攝自VesselFinder）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波羅的海是北歐國家通往大西洋的航運要道，13日傳出二艘貨船相撞意外，其中一艘甚至上下顛倒翻覆，至少二名船員落水失蹤，瑞典及丹麥出動10艘救援船隻及直升機，現正極力搜救。

根據《路透社》，丹麥國防部聯合作戰中心說明，二艘貨船13日在丹麥波恩霍姆島（Bornholm）及瑞典南部城市于斯塔德（Ystad）之間的波羅的海海域相撞，一艘為丹麥籍，一艘為英國籍。

丹麥籍貨船Karin Hoej長約55公尺，推估當時已經卸貨，正從瑞典南泰利耶市（Södertälje）航向丹麥尼克賓法爾斯特（Nykøbing Falster），意外後完全翻覆，船上至少有二名人員，目前下落不明。英國籍貨船Scot Carrier則長90公尺，意外後仍可運轉，船員狀況良好。事發水域屬瑞典領海，丹麥正協助瑞典當局進行救援，派出一艘救援船及一架直升機。

瑞典SVT也報導，二艘船相撞後其中一艘上下顛倒。該國海事局發言人法蘭森（Jonas Franzen）表示，「我們不知道事情是如何發生。這艘丹麥籍船上至少有二人」，當局正進行大型救援行動。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，意外現場有至少10艘來自丹麥籍瑞典的救援船，截至目前未找到任何生還者或死者。法蘭森說明，「水中又黑又冷，但風沒有那麼大了。水中溫度是4度，外面是5度」，天氣狀況不佳，正加緊搜救。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
「下個新冠魔王株」恐在這國家！　專家：可能侵襲全球
花6萬買比特犬「被車撞死」！　飼主反賠車主1萬元
月薪7萬能買多少錢的房？　館長「沉思3秒」吐殘酷真相
江宏傑顧2寶　認了「主動視訊福原愛」
林秉樞左擁高嘉瑜　右抱禾馨護理師！網見「1行徑」炸鍋：太扯
中職金手套出爐！王威晨三連霸　郭天信、邱丹首獲獎
獨／AV開拍！　女主角苡若嘆：我愧對家人，媽媽很擔心
「台股2萬點泡沫將至」　他警告：這幾個月要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男友兄弟「1張照」洩極樂痕跡　她驚覺：小三是男的！網狂找亮點

忍不住直接在學校宿舍　女老師「忘情吞吐」男學生事情曝光慘了

法屬地獨立公投　反對票逾96％「壓倒性勝出」投票率低恐引發動亂

英27%人曾辦公室出軌！這職業一夜情發生率最高　近半數人搞上同事

今天我最美！印度21歲佳麗摘「環球小姐」后冠　性感比基尼超驚豔

肯塔基「奪命龍捲風」恐釀逾百死　拜登宣布災情為重大聯邦災難

日本公布2021年度漢字「金」！　東奧奪牌、大谷翔平獲美聯MVP

唐鳳1張地圖「嚇壞白宮」急喊卡　美國安會澄清：從未指示切畫面

疫苗難擋Omicron！只打2針染疫機率大增15倍　接種加強劑勢在必行

波羅的海2船相撞！丹麥籍貨船「上下顛倒」完全翻覆　至少2人落水

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

男友兄弟「1張照」洩極樂痕跡　她驚覺：小三是男的！網狂找亮點

忍不住直接在學校宿舍　女老師「忘情吞吐」男學生事情曝光慘了

法屬地獨立公投　反對票逾96％「壓倒性勝出」投票率低恐引發動亂

英27%人曾辦公室出軌！這職業一夜情發生率最高　近半數人搞上同事

今天我最美！印度21歲佳麗摘「環球小姐」后冠　性感比基尼超驚豔

肯塔基「奪命龍捲風」恐釀逾百死　拜登宣布災情為重大聯邦災難

日本公布2021年度漢字「金」！　東奧奪牌、大谷翔平獲美聯MVP

唐鳳1張地圖「嚇壞白宮」急喊卡　美國安會澄清：從未指示切畫面

疫苗難擋Omicron！只打2針染疫機率大增15倍　接種加強劑勢在必行

波羅的海2船相撞！丹麥籍貨船「上下顛倒」完全翻覆　至少2人落水

男友兄弟「1張照」洩極樂痕跡　她驚覺：小三是男的！網狂找亮點

王彩樺打第3劑疫苗！　曬小黃卡「收到100元禮券」專業穿搭被讚爆

國道散落物每年逾4萬件　明年起處理費貴3千、卡雙向道直接翻倍

萌萌比熊犬被醫生說過重　變身棉花糖埋媽媽胸口討拍拍

毒咖啡分裝場隱身桃園民宅　供貨北部八大！抄出7千包市價350萬

邱丹奪金手套狂喊「完蛋了」　郭天信獲獎實至名歸

雙層觀光餐廳巴士也能開趴！晶華推出包車服務「每趟5萬元」

家有55毛孩每天相伴入睡！　3歲萌弟「安全感十足」不用小被被

忍不住直接在學校宿舍　女老師「忘情吞吐」男學生事情曝光慘了

台大男應徵華碩被羞辱　律師揪1細節「真的不OK」！釣出本人回應

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

一張地圖惹怒白宮！　唐鳳視訊畫面被消失

長賜號再度通過蘇伊士運河　怪手司機緊張發文

撞見男友激吻她媽！　超扯結局網全看傻

台日疫情受控原因曝　1基因可迅速殺死病毒！

龍捲風襲亞馬遜倉庫釀6死　員工抗議手機禁令

老公在家只穿內褲　人妻崩潰喊離婚

鄉民曝赴尼加拉瓜經驗　網嘆：是好國家

長賜號卡運河6天　大排長榮始末回顧

台友邦再-1？　美前官員：很有可能

19歲正妹飛行員挑戰獨駕　今日將訪台灣

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

空姐染疫慘截肢！雙手雙腳發黑壞死

世衛：Omicron削弱疫苗效力

更多熱門

相關新聞

美中歐競合關係更加複雜

美中歐競合關係更加複雜

近期中國大陸的全球外交情勢顯得愈發不利，除了原有的美國競爭作為外，主要展現在歐洲地區國家相繼發表對於中國的批評，以及對於台灣國際參與的支持。

外交部贈波海三國「夢幻伴手禮」清單曝光

外交部贈波海三國「夢幻伴手禮」清單曝光

「受600KM波羅的海之路啟發」　蘇貞昌：台灣2004年也大串連成功

「受600KM波羅的海之路啟發」　蘇貞昌：台灣2004年也大串連成功

「不需大國一樣能活很好」　波海三國議員：一字形容台灣「決心」

「不需大國一樣能活很好」　波海三國議員：一字形容台灣「決心」

立陶宛成台海戰場　美中幕後角力

立陶宛成台海戰場　美中幕後角力

關鍵字：

波羅的海

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面