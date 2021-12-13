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扶輪社提供助學金 支持臺師大特殊境遇運動員

▲東京奧運銀牌運動員李智凱為近千位扶輪社員選手宣誓。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導


國際扶輪3481地區總監黃永輝APPS以「扶輪為台灣扎根」的年度主題，響應政府推動規律運動風氣，實現關懷社友的身心健康，並支持臺師大有潛力的特殊境遇運動員實踐夢想，攜手臺師大體育與運動科學系於2021年12月12日在臺師大校本部舉行「運動嘉年華」公益運動會。


活動形式遵循防疫規定採分時分流舉行，包含70歲以上社友的松年健走，短距離、中距離、接力跑等徑賽，木球、拔河、籃球、羽球競賽，體脂肪檢測比賽，現場還設置了創意野餐陽光大道，讓參賽者補充能量及體力。所有項目皆由臺灣師大體育系師生共同參與，制定比賽規則、擔任裁判並協助檢錄。

▲扶輪社將提供助學金 支持臺師大特殊境遇運動員實踐夢想。（圖／記者蘇位榮攝）

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現場並邀請到東京奧運銀牌李智凱為全體近千位選手宣誓，這位鞍馬王子為台灣體操在奧運史上奪下第一面獎牌，經歷2016年里約奧運落馬事件，到2021年以高難度「湯瑪士迴旋」獲得銀牌，堅持路一步一步走，留下腳印自己最清楚，李智凱的勵志故事讓我們看見一群在艱辛中仍不放棄的選手，在總監APPS籌辦下發揮扶輪人道服務的理念，為台師大特殊境遇運動員提供助學金。


運動員宣誓後安排兩場各國舞蹈為運動會拉開歡樂的序幕。首先，由松年組社友健走60公尺，示範老當益壯的精神；接著是激烈的100公尺個人賽、400公尺接力賽及3000公尺個人賽，總監APPS還親自下場參加3000公尺跑步賽。在體育場內有3對3籃球賽及羽球雙打賽；運動場上另有精彩的木球及拔河比賽。


運動嘉年華當日，大會特別提供遠端視訊服務，由20位社友充當賽事記者分駐各處，讓無法參與活動的社友也能集氣，為夥伴們加油，並欣賞創意野餐陽光大道上各項精彩表演。運動嘉年華提倡運動健身、快樂人生，所以活動終了特別安排摸彩獎品舒緩選手壓力，看看誰能拿走iPhone13等多項大獎。最後，從社友們為參賽早在半年前就開始了每周運動的習慣來看，舉辦活動建立運動習慣有助於健康生活型態、改善工作壓力、產生凝聚能量，充分體現扶輪向下札根的精神。

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