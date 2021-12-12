年死三千人！民眾要「交通疫情記者會」　交長：12月起逐月說明

▲國內一年交通安全死亡人數達3000人，遠遠多於新冠肺炎死亡人數。示意圖。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者許維寧／台北報導

有鑒於交通事故每年造成逾3000人死亡、近50萬人受傷。影響民眾甚巨，每年死亡人數更超過新冠肺炎疫情數倍，日前便有民眾於國發會「公共政策網路參與平台」發起請交通部開設交通疫情指揮中記者會提案，並要求於開記者會時詳細提報交通事故傷亡統計，一個月期間附議已超過5000筆。交通部長王國材今天（12/12）表示，已要求今年12月起，每月開記者會說明各縣市道安死傷人數、縣市長重視程度、原因及改善，譲全民共同正視交通安全。

日前有民眾於國發會建置的「公共政策網路參與平台」發起請交通部開設交通疫情指揮中記者會提案，並要求於開記者會時詳細提報交通事故傷亡統計，並接受媒體提問。

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根據提案內容指出，我國每年超過3000人死於交通事故，近50萬人受傷，今年2021年1至7月已有1709人於道路喪命，近乎是新冠肺炎疫情死亡人數的4倍，太魯閣事故死亡人數61倍。故提案要求交通部長需主持跨部會會議，如每週開設交通疫情指揮中心記者會，釐清每周A1、A2交通事故數量、原因、解決方案。

提案內容也指出，各縣市交通標線設計、動線規劃、指標告示均不同， 里長、市議員可以因為地方需求任意將機車停車格畫為汽車用，或將紅線畫為白線，還可以單行道改雙向，專業的技師以及交通工程的專業意見，不需要也不用被採納，把公共利益、人本交通當政治提款機。再者，許多交通事故調查結果不明，除非重大傷亡或者家屬追究才會有相關單位出來解釋，質疑若不清楚事故發生原因，到底該如何對症下藥。

提案內容指出，希望透過提案讓交通工程、執法、教育更為公開透明，並守護行人路權。盼能藉由提案讓各部會釐清交通問題所在，一同解決問題，逐步消除步行者地獄的國際污名。該提案於11月8日提出，並於11月9日檢核通過次日進入覆議階段，至12月11日通過覆議，截至12月12日附議數已達5293，依規定於明年2月11日前須由主管機關回應。

交通部長王國材表示，交通安全是交通部最重要的施政項目，已要求今年12月起每月開記者會說明各縣市道安死傷人數、縣市長重視程度、原因及改善，譲全民共同正視「交通安全」。自今年12月1日起，每月提供30日事故統計資料，包括相關車種、肇因、年齡族群分析，及各縣市分佈、增減統計。

王國材說，很重視這個提案，會依提案內容與交通部道安委員會、警政署討論具體的執行方式。

▲民眾於國發會平台發起連署，要求交通部針對死亡事故召開說明記者會。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）