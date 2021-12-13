台南「大噴泉」狂洩4hrs止不住　18歲女駕駛撞斷消防栓畫面曝

記者林悅／台南報導

台南市仁德區的仁義街口，13日凌晨3時51分許，發生1起自小客車肇事撞斷路旁消防栓，造成高達2公尺的地面「湧泉」，水不停的湧出，台南市消防局據報前往查處，發現制水閥無法關閉，緊急聯絡自來水公司處理，但直到上午7時多還在噴水，水公司六區處表示已派員搶修中。

▲台南市仁德區的仁義街口，13日凌晨發生1起車輛肇事撞斷路旁消防栓，造成高達2公尺的地面「湧泉」，水不停的湧出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於13日凌晨3時51分許據報，台南市仁德區仁義街口有1起車禍事件需要救護，119出動仁德消防分隊等消防人車前往搶救，但消防人員到場發現路旁消防栓疑被車輛撞斷，從地下噴出約2米高的「湧泉」，消防人員想關閉制水閥止水，但無法關閉，自來水一直湧出，消防人員也緊急聯絡自來水公司處理。駕駛人沒有要送醫。

台南市歸仁分局於案發後也派員前往勘查蒐證，警方指出，13日凌晨3時許，18歲王姓女子駕車沿仁德區中正路二段北往南行駛至仁義街口時，不慎自撞路旁消防栓，並波及路旁一部重機車，而停在民宅店門口，消防栓於撞擊後斷裂致自來水噴發，歸仁分局立即通知消防局及自來水公司前往查處修復。

惟這個「人工湧泉」的景象一直到上午7時多還沒有處理好，民眾上班經過發現這樣的景象，除覺得奇特外，並感到自來水一直流失十分可惜。水公司六區處表示，已派員搶修中。