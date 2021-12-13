《尋找神話之鳥》　台南鳥會邀百人戲院欣賞生態紀錄片

▲紀錄片主角神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」。（圖／台南鳥會翁主任拍攝）

記者林悅／台南報導

台南鳥會12日晚舉辦生態紀錄片《尋找神話之鳥》欣賞會，紀錄片導演梁皆得、台南市民政局長姜淋煌、農業局長李建裕、市議員蔡旺詮、特有生物研究保育中心七股工作站、台江國家公園管理處、黑面琵鷺保育學會、台灣濕地保護聯盟、荒野台南分會、南大生態系、成大生命科學系等台南生態相關團體共同觀影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南鳥會指出，《尋找神話之鳥》為生態紀錄片《老鷹想飛》導演-梁皆得的最新作品。紀錄片主角為一度在世界消失的「黑嘴端鳳頭燕鷗」。在文史紀錄中，黑嘴端鳳頭燕鷗消失了超過百年的時間，一度被認為已經絕種，而被稱作「神話之鳥」。直到2000年，梁導演在馬祖列島重新發現了牠的蹤跡。

但其實早在梁導演發現的兩年前，台灣本島就曾發現黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤跡，只是當時不曾想過原來畫面中的這隻鳥，就是消失已久的神話之鳥。1998年，翁姓鳥友就曾於八掌溪口拍到黑嘴端鳳頭燕鷗的照片，當時誤認為是鳳頭燕鷗的幼鳥，這張照片也持續使用在生態解說上，直到兩年後馬祖發現黑嘴端鳳頭燕鷗的消息登上新聞，才驚覺原來是消失已久的神話之鳥。

梁導演跨越六國追逐神話之鳥的20年間，詳細記錄了黑嘴端鳳頭燕鷗的生活樣貌、繁殖過程，也訴說了這樣種鳥面臨颱風、巢位鳥蛋被撿拾、海洋垃圾、食物(魚類)減少…，諸多自然及人為造成的生存困境，揭露神話之鳥如此稀少的原因。

台南鳥會指出，《尋找神話之鳥》將於12月17日於全台上映，邀請大家一起進到戲院觀賞。藉由這部紀錄片，教大家認識這麼一種稀有鳥類，思考面對這種種的環境議題，未來用甚麼樣的態度繼續生活下去。