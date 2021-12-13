彰化最有錢鄉鎮又要發紅包了！農曆年前領2000現金　4萬人開心笑

▲今年1月大村鄉加發關懷禮金2000元，明年也要再發2000元紅包。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉公所今年1月也才發了2000元振興禮金，預計明年1月農曆年前也要發大紅包，全鄉近4萬名鄉民可領2000元現金。鄉公所為這項好康追加8100萬元預算，將在今(13)日上午代表會臨時會表決通過。

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目前大村鄉人口有3萬9393人，公所2020年8月通過，《彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，以現金方式發放，每人每次以6000元為上限，得視財政狀況調整發放，去年底編列7000多萬元預算，今年1月發給每位鄉民2000元禮金，如今又要發大紅包。

大村鄉原本是貧鄉公庫拮据，編列工程都是一個大問題，遑論社會福利措施，自正新橡膠創辦人羅結妻子羅黃葉2010年3月過世後，繳交給公所遺產稅有10億2500萬，翻身成為縣內最富有鄉鎮，這幾年來積極進行許多地方建設，每年編列生育禮金發放6千元、全鄉民眾各投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，人口數逐年攀升。

鄉長游盛說，羅結於2019年過世，國稅局今年5月3日的第一筆5億7,000萬遺產稅已經入庫後，優先用於鄉內的重大道路建設，但地價上揚、徵收費也高，目前地方自籌已經編列3億多工程款項，後續還必須向中央爭取。

游盛說，今年公庫盈餘已達13億，去年大村鄉公所在許多鄉民的建議下，9月經過代表會同意訂定「振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，每年每人最高可發6000元，今年1月加發每人2000元，對一家人生活不無小補。