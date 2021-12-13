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雙北大停電台電「9成用戶不賠」　2000戶只賠1元！計算方式曝

▲▼針對雙北大停電台電出面說明。（圖／記者余弦妙攝）

▲台電針對雙北大停電出面說明。（圖／記者余弦妙攝）

記者張靖榕／綜合報導

台電12日發生雙北大停電事故影響30.5萬戶，由於主因設備故障，台電不會採用專案賠償，而以《營業規章》按停電時間扣減電費。依一般住戶和商家的台電歸類，停電未滿1小時不予計算、1小時以上按1日計，超過24小時則按停電日數計；此次停電中、永和地區逾9成用戶在15分鐘內已復電，剩下一次變電所在的萬隆一帶在下午1點07分復電，距離停電已逾3小時，因此台電僅需賠償此次停電1成受影響用戶。

根據台電《營業規章》第四章第六節「扣減電費」項目第三十九條規定，高壓以上電力用戶停電未滿10分鐘「不予計算」，10分鐘至60分鐘以1小時計，超過60分鐘則按停電時數計。

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許多人最關心的一般住戶和小商家扣減電費和賠償計算方式，則是未滿1小時「不予計算」、1小時以上到24小時內「按1日計」、超過24小時則「按停電日數計」。

台北市文山區萬隆一次變電所5號組變壓器，12日上午9點42分發生故障、冒煙，造成下游二次變電所連帶跳電，導致雙北中、永和、文山區等多處發生停電。台電表示在上午9點54分時，七張配電變電所、大豐配電變電所、木柵、博嘉、深坑、安康二次變電所、粗坑、桂山、烏來發電變電均已復電，5至15分鐘內就完成9成用戶復電；台北萬隆一次變電所因爆炸需先撲滅火勢後搶修，也在下午1點07分完成復電。

依據台電表示，9成用戶因停電未滿1小時，因此扣減電費或賠償均「不予計算」，萬隆一帶逾3小時才復電的用戶約2000多戶，得以「按1日計」。

▲▼雙北大停電不採「專案賠償」　9成停電戶不賠　2000戶只賠1元。（圖／翻攝台電營業規章）

▲台電一般住宅用戶和小型商家扣減電費計算方式。（圖／翻攝台電營業規章）

計算公式為：扣減電費金額＝基本電費（或包制電費）×1／30×停電日數。

目前台電基本電費每戶每月底度為20度，按照非夏月電價，一般住宅用戶用電120度以下每度電1.63元；小型商家用電120度以下則是每度電2.12元。

因此一般住宅用戶在此次扣減電費中計算方式為：1.63元 × 底度20度 × 1／30 × 1 = 1.08元

小商家在此次扣減電費中計算方式為：2.12元 × 底度20度 × 1／30 × 1 = 1.41元。

扣減金額將會在用戶下月帳單中扣除。

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