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他列民進黨執政「4大停電」　呼籲4個同意擺脫停電日子

▲▼萬隆變電所爆炸。（圖／記者浦靖祤攝）

▲萬隆變電所爆炸。（圖／記者浦靖祤攝）

記者黃巈禾／台北報導

萬隆變電所今（12日）起火，導致文山、新店、中和、永和等地停電。國民黨文傳會主委凌濤列出民進黨執政4次停電，呼籲民眾18日公投選擇四個同意，讓民進黨面對自己錯誤的能源政策，讓人民真正脫離「停電的日子」。

凌濤表示，民進黨錯誤的能源政策，才是缺電台灣的兇手，過去總統蔡英文承諾「台灣的未來，絕對不會遇到缺電危機。」，但無數次停電、跳電的事實已經證明，缺電問題正在困擾大家的生活，民進黨曾用「點亮台灣」當成選舉口號，但諷刺的是停電問題讓台灣陷入黑暗，民進黨已經不能迴避「這些年，我們停電的日子」正在上演，只有解決缺電問題，才能真的「點亮台灣」。

凌濤列出民進黨執政以來的4次停電，2017年8月15日，八一五大停電造成全台分區停電，新竹科學園區竹南園區、鴻海土城廠區、台達電、廣達都受到跳電停電的經濟損失，全台陷入交通困難，主要幹道出現嚴重的交通阻塞。2021年5月13日，五一三大停電造成1010萬戶受停電影響，導致多起電梯受困案件；多處自來水加壓站電壓不足，導致新北市的樹林區、板橋區、新莊區、桃園市大溪區、新竹縣寶山鄉的部分地區停水或減壓供水，停電期間全台有多處紅綠燈失效，造成交通混亂。

2021年5月17日，五一七大停電造成66萬戶受停電影響，包含臺東縣金峰鄉嘉蘭村，當地有居民看電視看到一半無預警停電；無預警停電又導致30餘起電梯受困事件。2021年12月12日雙北大停電，萬隆變電站爆炸，造成雙北多地區大停電，信義區停水，台電證實30萬戶被影響，目前損失尚無法估計，台電內部更爆料上個月也故障跳脫。

凌濤批評，民進黨政府不斷以人為事故當藉口，但民進黨執政後，人民已經經歷四次大停電的事故，導致無數店家受到經濟損失、許多家庭生活陷入困擾，經濟部長王美花過去說要成立電力系統改善小組，人民想問改善到哪裡去了？台電頻繁降壓甚至降頻供電，導致電網設備損傷的問題，背後反映出的恰恰是因為電力供應的問題，在此呼籲應該要進行全面徹查。

最後，凌濤呼籲，四大公投將在1218舉行，人民應該站出來，選擇四個同意，讓民進黨面對自己錯誤的能源政策，讓人民真正脫離「停電的日子」。

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