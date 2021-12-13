「驚天蘑菇雲」害30萬戶停電　台電怨「爆炸原因」：居民意見很多

記者董美琪／綜合報導

台北市萬隆變電所12日上午發生爆炸事故，造成雙北市超過30多萬戶停電，就連中和福祥路的電塔也在差不多時間起火。目擊民眾路過嚇得驚叫。民眾行車紀錄器畫面可見現場先有一聲巨響，接著一團火球在天空爆開來。台電回應，因為配電變壓器故障，造成其它設備不良，引發大停電，但也認為「居民有很多意見」，如果之前就搬到新的變電所，就不會發生這狀況。

▲台北變電所爆炸瞬間曝，雙北逾30萬戶大停電。（圖／翻攝自東森新聞）



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台北市萬隆變電所爆炸，接著中和高壓電塔也起火，對此，台電回應，中和電塔起火應是與萬隆變電所起火有關，初估為同一事件。



12日上午9點42分，民眾開車經過附近巷弄時，突然看到變電所發生爆炸，且冒出一大團火球向上竄升，相當驚人。附近住戶都可以看到熊熊濃煙，最後釀成雙北市共30多萬戶停電，巨大爆炸更難免讓附近住戶恐慌。

▲萬隆變電所爆炸。（圖／記者浦靖祤攝）



台電高層下午召開記者會道歉，但也強調停電是「設備因素」。台電總經理鍾炳利直言，「高溫的問題產生燃燒，濃煙造成我們這兩個匯流排斷路開關器跳脫。」

▲台電下午召開記者會，左起為台電調度處處長吳進忠、台電總經理鍾炳利、經濟部次長曾文生、董事長楊偉甫、台電發言人張廷抒（圖／翻攝自ETtoday新聞雲直播）

鍾炳利指出，新的變電所早就完工，但因為附近住戶意見多，遲遲無法遷入，才會造成事故發生，「（新的）萬隆變電所我們很早就建好了，我們就等著這個設備，換句話說，就是我們提到的變壓器要搬進去，但居民對這個變壓器搬進去意見是很多的，所以既有的台北一次變電所就得沿用，如果新的變電所搬進去，這個問題就不會發生。」

▼景美萬隆一帶突然啪一聲斷電後，附近發出類似爆炸聲響。（圖／周邊住戶提供）







針對這次事故造成的停電損失，台電發言人張廷抒說：「台電公司會按照經濟部核定的營業規章來辦理用戶的電費扣減事宜，將按照停電時數，來做電費扣減，這個台電會做。」