變電所起火致停電「國民黨扯核四」　李正皓：邏輯死掉

▲萬隆變電所爆炸。（圖／記者浦靖祤攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市萬隆一次變電所設備故障起火，造成雙北市文山區、新店區等30萬5418戶停電。國民黨表示，這是停電再次告訴民眾，總統蔡英文號稱非核家園，只會帶來缺電，若重啟核四公投無法通過，今天的民生缺電與國安危機就會成為常態。對此，名嘴李正皓直言，「我認真懷疑他們的邏輯是不是死掉了？」

國民黨文傳會主委凌濤指出，幾年前就有許多專家學者曾警告政府，如果台電頻繁降壓將會造成電網系統潛在損傷，如今變電站爆炸導致缺電，情況已經非常危險，若核四重啟公投無法通過，台灣進入非核家園，今天的民生缺電與國安危機就會成為常態。

凌濤呼籲，「四個同意是阻止台灣崩壞的關鍵」，這是最後的機會，我們還有機會扭轉，唯有民眾12月18日出門投下4張同意票，才能確保台灣健康安全、能源安全，穩定供電才能挽回企業的投資信心，給人民安心的用電品質與保護國家安全。

對此，李正皓表示，停電就要罵，對於台灣能源問題他是長期關注，批評政府也比誰都兇，這是他的專業，但看到有人因為停電開始扯「四個同意」，認真懷疑他們的邏輯是不是死掉了？

李正皓指出，先不講停電跟美豬、公投綁大選有什麼關係，就能源論能源，如果真的擔心台灣沒電想支持核四，那又有什麼立場反對三接天然氣？再怎樣也是核能、天然氣都要支持吧？政治讓人變笨，大概就是這意思吧。