三接遷離公投倒數喊話！　學者問誰能肯定外推方案對藻礁沒傷害？

▲林惠真強調，大潭藻礁已得到國際海洋保育組織「藍色任務」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

三接遷離公投同意與否12月18日就要投票，正、反方今（12）開記者會力挺各自立場，正方強調環境重要，尤其「藻礁是稀有物種」，若因人為改變環境而被其他物種取代，不僅可惜，誰又能保證開發工程真的沒有傷害，出事了誰能負責？

前環保署署長、台灣大學地質科學系兼任教授魏國彥表示，藻礁形成艱難，其成長需要碳酸鈣建設大於破壞（時有海蟲鑽洞破壞與浪打侵蝕），通常成長緩慢，每年可能只增加數厘米厚度而已，紅藻球是生物礁體演育的初始階段，環境好可以形成藻礁、珊瑚礁，高雄大小岡山的隆起珊瑚礁的初始階段就是藻礁，如果沒有當年的藻礁發育築底，就沒有後來的水泥礦場。

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前環保署副署長、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥說，三接工程對於生態衝擊令人憂慮，為了LNG船靠泊安全，勢須營造「水波不興」、「靜穩度」更高的半封閉性海域，棧橋設計雖然通水，但局部水域流速加速，將帶走的是細小泥沙，粗大顆粒因為堤防及包覆型水域，隨著靜穩度提升而沉降，終將使藻礁為厚重泥沙所覆蓋，改變了藻礁原本周期性一覆一掀、劇烈變動的生長環境，日長月久，長期覆蓋的結果恐將使藻礁大量死亡。

東海大學研發長、生命科學系終身特聘教授林惠真強調，大潭藻礁已經得到國際海洋保育組織「藍色任務」認證的東亞第一個「希望熱點」。公投第20案是台灣人民決心作為一個進步國家的承諾。

前三接環評委員、中央研究院生物多樣性研究中心退休研究員劉小如盼，社會大眾想清楚，目前國際上對藻礁的瞭解和研究還在很基礎的階段，政府引以為依據的水工模型模擬，認為「再外推方案會使藻礁區附近的海水流速高於未建港前，漂沙較不易淤積」，但誰能這麼肯定這種改變對藻礁沒有傷害，或這種程度的傷害是可以接受？若事後發現判斷錯誤，決策者會負責？能負責？

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