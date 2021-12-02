經濟部發圖挺三接　環境律師怒了：政府怎麼又放假消息

▲張譽尹說，中油管理疏忽，機具履帶輾痕，造成對藻礁表面的破壞。（圖／記者林振民攝）



記者許展溢／台北報導

距離4大公投還有16天，經濟部昨天在臉書發文澄清3重點，包括三接沒蓋在藻礁上、管線要上岸和影響最小方案，而環團提到的「替代方案台北港」，海管影響6公頃是現行15倍，環境律師張譽尹怒轟令人失望，政府又放了假消息。

經濟部說明，三接沒蓋在藻礁上，是去現場考察的委員及媒體朋友親眼所見的事實，中油現在用棧橋方式，只需設橋墩，對水下礁石只有0.4公頃影響，占總面積萬分之四。若以公投方提遷離大潭到台北港，再拉50公里海管為例，因上岸段還要開挖，以管線的大小及工法估計，影響面積會超過6公頃，是現行方案影響15倍，反而影響更大。

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▲經濟部澄清三接沒蓋在藻礁上。（圖／翻攝經濟部臉書）



張譽尹認為，「6公頃」說法真的很令人失望，更不知道政府對這6公頃是怎麼算的？依過去前總統陳水扁執政時，天然氣海管上岸施工經驗，若要從藻礁處上岸，影響藻礁區域只有0.06公頃而已。但因中油施工開挖區域以外，另有暫時被砂石覆蓋之藻礁區，以及中油管理疏忽，機具履帶輾痕，造成對藻礁表面的破壞，致影響面積從0.06公頃擴大到0.3415公頃。

張譽尹批，但政府卻放假消息說台北港海管方案開挖影響會6公頃？到底是怎麼算的？這是大錯特錯，令人失望，並強調，會努力規劃，台北港N7～N9替代方案的海管，不會讓海管從藻礁區上岸的。