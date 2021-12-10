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今晨11.7℃　東北季風吹濕北台灣！午後雨歇涼涼

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天東北季風增強，桃園以北局部有雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天東北季風增強，桃園以北局部有雨，北台灣偏涼，未來10天無強冷空氣影響台灣，下週日晚間有另一道鋒面通過，北部再轉有雨天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨低溫已較昨晨回升；截至5：00其平地最低溫為新竹峨眉11.7度。今(7日)日東北季風增強，桃園以北、東半部有局部雨，中南部晴時多雲；北台偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大；下午起北台水氣減少，降雨漸歇，東半部仍有局部雨。今日各地區氣溫：北部16至23度，中部12至27度，南部12至28度，東部15至26度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(7日)晨4：20色調強化雲圖顯示，迎風面台灣北部及東半部有較多的低層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，桃園以北、東北部有降水回波，東部海面亦有一些(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，桃園以北及宜蘭有降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明日(8日)東北季風影響，北台偏涼，週四(9日)至下週(12)日東北季風減弱，北台氣溫逐日回升；週三至下週日東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，中南部皆為晴朗穩定，舒適微熱、早晚涼的天氣。

未來10天無強冷空氣；下週日晚起至週二(14日)另一鋒面通過及東北季風南下，天氣轉變，北部、東半部有雨；但冷空氣弱、北台僅略轉涼，其他地區所受影響更小。

 

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