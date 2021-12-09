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今晨11.1度　下波冷空氣時間曝！2地區變天轉雨

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲天氣風險公司製圖讓民眾秒懂近期天氣。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（9日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋、花蓮縣壽豐鄉的11.1度。天氣風險公司表示，今西半部地區可維持晴朗穩定的天氣型態，周日晚起才有新一波東北季風增強帶來天氣變化，並影響到下周二，北部、東半部陰有局部雨或短暫雨，低溫小幅下滑至16度。

氣象局預報員葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風減弱，類似天氣型態到周日，東半部和大台北地區有局部零星降雨，僅周五水氣稍多一點，至於中南部要留意日夜溫差大。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

葉致均說，下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，北部、東半部有降雨機會，其他地區為多雲到晴，預估低溫降個1、2度，來到15至17度；下周三東北季風減弱，剩東半部有雨。

至於下周是否可能有颱風生成，葉致均分析，目前南方洋面還沒有一個明顯系統發展當中，有資料顯示下周可能有熱帶系統發展，但還是要等到洋面確定有系統正在組織過程中再去探討；冬天受到北方高壓影響，若真的有熱帶系統生成，影響也有限。

天氣風險公司在臉書表示，這幾天西半部可說是相當晴朗，但是否有因為早上很冷穿很多，到了中午又覺得很熱而一直脫呢？今東北季風減弱，風向上大致維持東北東至偏東風環境，因此迎風面的大台北東側、東半部至恆春半島地區仍然有較多雲量及局部短暫雨，西半部地區亦可維持晴朗穩定的天氣型態，白天高溫普遍都在24度以上；中南部局部可達到26-28度，但入夜後「輻射冷卻效應」會為這些地區帶來明顯的氣溫降幅，日夜溫差超過10度！

天氣風險提醒，預估類似的大氣環境可維持到周日白天，周日晚起才有新一波東北季風增強帶來天氣變化，並影響到下周二，北部、東半部陰有局部雨或短暫雨，低溫小幅下滑至16度，白天高溫約20度，全天偏涼；中南部地區未受直接影響，仍可維持晴到多雲穩定天氣，早晚氣溫也會微幅下滑1-2度，日夜溫差還是可以達到10度以上，早出晚歸可以採用洋蔥式穿搭，以抵禦夜晚清晨的低溫。

▼天氣風險說，周日晚起新一波東北季風增強帶來天氣變化，北部、東半部陰有局部雨或短暫雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

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