美國會做出一定讓步　陸學者：明年不太可能發生「重大台海危機」

▲2022環球時報年會。（圖／環球日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

台海問題牽動中美台三方神經，兩岸局勢日趨緊張，上海復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉預期，明年不太可能發生重大的台海危機。

據《環球時報》報導，以「世界尋找轉機 中國破浪前行」為主題的2022環球時報年會11日在北京舉行，黃仁偉在會上指出，明年中美必然會發生意識形態領域的衝突。

他進一步指出，2022年中美關係的緩和點將集中在經濟領域，但衝突點不會在台海。目前來看，雖然美國在台海問題上不斷挑釁，但這還不至於變成「戰略性對抗」，因此明年不太可能發生重大的台海危機。

▲拜習會。（圖／路透社）

「但明年中美兩國均有大事，中國將召開重要會議，美國將舉行中期選舉，因此意識形態衝突將必然發生」，黃仁偉說，由於拜登所屬的民主黨選情危險，當共和黨攻擊民主黨時，拜登可能要做得比共和黨更加反華；各種因素疊加下，明年美國媒體和輿論的反華浪潮會非常之高。

黃仁偉同時預測，雖然明年美國不會改變對中國經濟的「精確打擊」，但還是會在經濟問題上做出一定讓步；經濟問題是美國面對的首要問題，經濟惡化會對選舉造成負面影響，因此美國需要優先解決經濟問題，這決定了不會和中國進行全面經濟對抗。