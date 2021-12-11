為高雄「主動脈剝離」警官集氣　陳家欽急奔加護病房探視

▲警政署長陳家欽跟高雄市警察局長黃明昭前往醫院探視毛組長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興分局兩線三星的一名毛姓組長，發生主動脈剝離，雖然經過緊急手術之後，目前仍然在加護病房救治，而警政署長陳家欽跟高雄市警察局長黃明昭在11日上午也前往醫院探視慰問，同時叮囑每一個警察同仁，任何時候都要注意自己的身體健康。

高雄市新興分局兩線三星的毛姓組長，9日參加分局聯合勤教，就在休息時間上廁所時突然呼救，同仁衝進廁所發現他已經癱躺在地板上，立刻打電話通報救護車送往急診，經過確定是主動脈剝離，轉診到高醫來緊急開刀，目前還在加護病房救治。

▲警政署長陳家欽跟高雄市警察局長黃明昭前往醫院探視毛組長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳家欽在11日上午11時專程南下高雄慰問探視毛組長及其家屬，為他們加油打氣；同時更叮囑提醒每一位警察同仁在任何時候都要注意自己的身體狀況，定期做健康檢查。希望各界一同集氣，祈求他早日康復，返回崗位一同與同仁奮鬥。

高雄市警察局長黃明昭也說：「非常不捨與心疼」，他期盼在診治同仁能早日康復，也呼籲同仁要隨時注意身體，自我健康管理，定期作健康檢查及多多運動與休息；也請各單位舉辦健康講座，同仁增加健康知識。