伸手撿東西！包裝廠員工「短短3秒」被壓死　屍體慘卡機器裡

▲27歲的路易斯（Louis Michael Standen）慘被機器壓死。（圖／翻攝自Facebook／Louis Standen）



記者吳美依／綜合報導

英國蘭開夏郡伯恩利（Burnley）發生一起可怕事件，食品包裝廠員工路易斯（Louis Michael Standen）正要下班時，不慎把物品掉到機器裡，他趴下去伸手撿拾，竟瞬間遭沉重膠槽壓住上半身，短短3秒內窒息慘死，直到調查單位趕赴現場，遺體還被卡在機器裡。

《鏡報》等外媒報導，本案發生於2019年12月，但直至本月才開庭審理。法醫指出，路易斯死於頸胸遭外部壓迫導致的窒息。英國衛生安全局（HSE）調查員雪倫（Sharon Butler）解釋，該機器的氣壓供應影響膠槽升降位置，而死者不幸在短短3秒的高風險期間被卡住。

據悉，案發當天，路易斯得知將要負責蛋糕底盤製作機時，還向同事表示，他其實不該操作那台機器，因為尚未完全了解相關步驟。

儘管如此，同事們卻出庭證時，路易斯曾接受適當的工作安全培訓。其中一名證人格澤喬維亞克（Angelina Grzechowiak）在案發7周前也發生意外，手腕慘遭同一機台卡住，但她表示，自己曾指導死者如何使用夾子，撿拾工作中掉落的任何物品。

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