　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

甩棍對決香蕉刀再開貨車撞　沙鹿攤販為生意火爆互毆群眾圍觀

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿公有市場上月19日上午發生攤販互毆案，賣菜的46歲何姓男子和25歲兒子，與隔壁32歲同是賣菜的陳姓男子因為削價競爭爆發激烈口角，陳男拿出甩棍揮舞，何男兒子也拿香蕉刀相互叫囂，何男見兒子被欺負，憤而開車衝撞陳男，雙方扭打在地，旁人見狀報警，警方到場後衝突已停止，雙方互控殺人未遂，警訊後將3人送辦。

▲▼沙鹿市場內因為削價競爭起口角，攤商分持甩棍、香蕉刀對決，互控殺人未遂。（圖／記者爆料網提供）

▲▼沙鹿市場內因為削價競爭起口角，攤商分持甩棍、香蕉刀對決，互控殺人未遂。（圖／記者爆料網提供）

▲▼沙鹿市場內因為削價競爭起口角，攤商分持甩棍、香蕉刀對決，互控殺人未遂。（圖／記者爆料網提供）

11月19日上午9時18分，沙鹿區大同街與新興路口的公有市場發生攤商打架，陳男和何男兒子因為惡性競爭而爭吵，陳男拿出甩棍，何男兒子不甘示弱，也從攤位抽出一把香蕉刀，衝突一觸即發，其他攤商立即將雙方架開，但2人繼續相互叫囂。

▲▼沙鹿市場內因為削價競爭起口角，攤商分持甩棍、香蕉刀對決，互控殺人未遂。（圖／記者爆料網提供）

當時何男準備開小貨車離開，發現兒子被欺負，於是開車衝撞陳男，陳男則以甩棍敲擊貨車，何男下車和陳男發生扭打，結果造成陳男頭部受傷、左前臂挫傷，事後自行就醫，何男父子沒有明顯傷勢，貨車左側駕駛座車門毀損。

▲▼沙鹿市場內因為削價競爭起口角，攤商分持甩棍、香蕉刀對決，互控殺人未遂。（圖／記者爆料網提供）

警方獲報到場衝突早已結束，當天晚間通知何姓父子到案說明，父子倆提告殺人未遂、傷害、恐嚇及毀損等告訴，陳男就醫並留院觀察，直到24日中午12時才到案說明，陳也提告何父殺人未遂、傷害、恐嚇等告訴，對何男兒子則提出恐嚇告訴，全案訊問後將3人函送台中地檢署偵辦。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
獨／妙齡女賣淫手機遭查扣　她靠「3個字」告贏警察拿回
邊境攔截首例Omicron！陳時中憂「恐有漏網之魚」：警戒不
黃士修自爆「綠營高層邀他入閣」　總統府回應了
快訊／國道1號貨車自撞打橫　車流紫爆回堵
快訊／高雄後天起「這三區」停水23小時　
曾到淡江大學上課　陳時中證實：匡列1師12生隔離
初步調查出爐！　女助理被老鼠咬竟無向上通報
被老鼠咬當天「有操作3種病毒株」！　P3實驗室恐有交互感染
快訊／桃園工地懸吊鋼樑墜落　1女被砸中身亡
快訊／中研院女染Delta　病毒來源曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／妙齡女賣淫手機遭查扣　她靠「熊麻吉」三字告贏警察拿回

獨／鄰居敲木魚+念經深夜還不停　怒搬2捆大龍炮藏他車底開炸

快訊／國道一號「砂石車自撞打橫」！車流紫爆

公車違規超暴力迴轉　機車剎車不及攔腰撞上2人受傷

單親3寶女導遊搭上已婚遊覽車司機　嬌喊：洗乾淨給老公親親吸吸

桃園工地懸吊鋼樑墜落　2工人被砸中1死1重傷

甩棍對決香蕉刀再開貨車撞　沙鹿攤販為生意火爆互毆群眾圍觀

為高雄「主動脈剝離」警官集氣　陳家欽急奔加護病房探視

「街頭坦克」違停司機進超商購物　騎士撞上車尾噴飛下巴濺血

「兒子被綁架」婦報案欲匯款　警火速阻詐保30萬血汗錢

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

加拿大議員再挺台！逼政府表態　「要不要和台灣站一起？」全場歡呼

獨／妙齡女賣淫手機遭查扣　她靠「熊麻吉」三字告贏警察拿回

獨／鄰居敲木魚+念經深夜還不停　怒搬2捆大龍炮藏他車底開炸

快訊／國道一號「砂石車自撞打橫」！車流紫爆

公車違規超暴力迴轉　機車剎車不及攔腰撞上2人受傷

單親3寶女導遊搭上已婚遊覽車司機　嬌喊：洗乾淨給老公親親吸吸

桃園工地懸吊鋼樑墜落　2工人被砸中1死1重傷

甩棍對決香蕉刀再開貨車撞　沙鹿攤販為生意火爆互毆群眾圍觀

為高雄「主動脈剝離」警官集氣　陳家欽急奔加護病房探視

「街頭坦克」違停司機進超商購物　騎士撞上車尾噴飛下巴濺血

「兒子被綁架」婦報案欲匯款　警火速阻詐保30萬血汗錢

南韓暫不跟進美國杯葛！表態「不考慮」抵制北京冬奧：選手會寂寞

喝錯恐發福！拿鐵熱量排第三　這款咖啡連喝1個月胖2.2kg

美國龍捲風襲養老院！至少2死5重傷　亞馬遜倉庫倒塌百人受困

韓孝周《Happiness》當高中生零違和！逆齡小V臉全靠「保養6招」

警政署長陳家欽南下屏東頒破案獎金　嚴查賭盤影響公投

租屋跳出「歡迎退休人士」　他驚問不是怕老人？內行：當然租阿

林威助接受日媒受訪　談奪冠關鍵強調「細膩野球」

彰化蛋雞場診確H5N2高病原性禽流感　全場1萬6778隻全數撲殺

獨／妙齡女賣淫手機遭查扣　她靠「熊麻吉」三字告贏警察拿回

「虎色毛毛手」伸進門縫猛撈餅乾袋　她準備出門嚇壞：悉悉窣窣的

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元

國手陳詩園涉採購洩密　包庇廠商遭起訴

阿嬤沒錢幫孫買早餐　原因驚呆了

高雄養生館違防疫規定斷水電！「胸猛」復業　賣淫女超邪惡　

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

「騙扁小子」被判強制工作　大法官認違憲

「林秉樞」竟出現新IG帳號　2則限動內容曝光

快訊／台9線騎士自摔！墜3m深卡進消波塊

生教組長外遇校護帶回家激戰　辣小三竟反告元配

騎士被垃圾車撞亡　妻告國賠獲償

2歲童外婆家走失　竟是5隻狗「把他帶走」

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

高雄8天倒2名警官！保大分隊長搶救6天不治　他助棄嬰尋母

更多熱門

相關新聞

女法官拒走後門遇刺身亡！閨蜜撲倒捅頸數刀

女法官拒走後門遇刺身亡！閨蜜撲倒捅頸數刀

湖南省高院女法官周春梅因多次拒絕同鄉兼校友向慧提出的「向辦案法官『打招呼』」的請求，於今年1月12日慘遭對方殘忍殺害。據「長沙中院」消息，經最高人民法院核准，12月10日法院依定程序對向慧執行死刑。

麻吉為錢反目甩棍爆頭　他全身抽搐亡

麻吉為錢反目甩棍爆頭　他全身抽搐亡

推哥哥撞公車還砍殺　判刑2年半定讞

推哥哥撞公車還砍殺　判刑2年半定讞

帽T槍手逃陸被遣返　疑有共犯

帽T槍手逃陸被遣返　疑有共犯

陳修將拒絕測謊　殺人罪起訴重重量刑

陳修將拒絕測謊　殺人罪起訴重重量刑

關鍵字：

沙鹿市場殺人香蕉刀甩棍

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

印度神童預言又中　6事件一次看

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面