甩棍對決香蕉刀再開貨車撞　沙鹿攤販為生意火爆互毆群眾圍觀

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿公有市場上月19日上午發生攤販互毆案，賣菜的46歲何姓男子和25歲兒子，與隔壁32歲同是賣菜的陳姓男子因為削價競爭爆發激烈口角，陳男拿出甩棍揮舞，何男兒子也拿香蕉刀相互叫囂，何男見兒子被欺負，憤而開車衝撞陳男，雙方扭打在地，旁人見狀報警，警方到場後衝突已停止，雙方互控殺人未遂，警訊後將3人送辦。

▲▼沙鹿市場內因為削價競爭起口角，攤商分持甩棍、香蕉刀對決，互控殺人未遂。（圖／記者爆料網提供）

11月19日上午9時18分，沙鹿區大同街與新興路口的公有市場發生攤商打架，陳男和何男兒子因為惡性競爭而爭吵，陳男拿出甩棍，何男兒子不甘示弱，也從攤位抽出一把香蕉刀，衝突一觸即發，其他攤商立即將雙方架開，但2人繼續相互叫囂。

當時何男準備開小貨車離開，發現兒子被欺負，於是開車衝撞陳男，陳男則以甩棍敲擊貨車，何男下車和陳男發生扭打，結果造成陳男頭部受傷、左前臂挫傷，事後自行就醫，何男父子沒有明顯傷勢，貨車左側駕駛座車門毀損。

警方獲報到場衝突早已結束，當天晚間通知何姓父子到案說明，父子倆提告殺人未遂、傷害、恐嚇及毀損等告訴，陳男就醫並留院觀察，直到24日中午12時才到案說明，陳也提告何父殺人未遂、傷害、恐嚇等告訴，對何男兒子則提出恐嚇告訴，全案訊問後將3人函送台中地檢署偵辦。