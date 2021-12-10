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桃園男花蓮躲債惹殺機！麻吉為錢反目甩棍爆頭　他全身抽搐亡

▲桃園市蘇姓男子不滿蘇姓好友積欠債務未還，竟持甩棍痛毆後慘死。（示意圖／視覺中國CFP）

▲蘇姓男子不滿好友積欠債務未還，竟持甩棍痛毆活活打死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子不滿蘇姓好友積欠債務避不見面，且跑至花蓮躲債心生不滿，去年3月夥同陳姓與林姓友人開車從桃園至花蓮與蘇男商討解決債務問題，返回桃園後2人發生口角，蘇持甩棍、木棍重擊蘇姓友人頭頸胸與背部等處，導致多處挫瘀傷，事後蘇姓友人表示身體不適，並有嘔吐與抽搐等症狀，經送醫急救後仍不治，檢警偵訊後依傷害致死罪嫌起訴蘇男；桃園地院審結依傷害致人於死罪，累犯，判處有期徒刑5年，還可上訴。

檢警調查，28歲的蘇姓男子與同姓的蘇姓男子為好友關係，2人因債務問題有間隙，蘇男認為蘇姓好友跑到花蓮地區避不見面心生不滿，去年3月1日雙方約好見面好褪債務問題，蘇男找來陳姓、林姓男子助陣，共乘轎車從桃園開車至花蓮找蘇男出面解決債務問題。

隔日凌晨1時許，蘇等人返回桃園市桃園區某處空地談判時，2人發生口角，蘇男突持甩棍、木條重擊蘇姓好友頭部等處，導致頭頸、胸部與背部等處多處挫瘀傷，蘇被打後感覺身體不適，蘇男將其送回其租屋處讓其休息，但蘇卻出現抽搐、嘔吐，還出現呼吸困難等症狀，蘇男趕緊將其送往衛福部桃園醫院急救，但搶救1個多小時後仍因心因性休克、低血容性及呼吸衰竭不治，事後蘇男家屬報警提告；檢警偵訊後，蘇男坦承犯行，但否認有殺人之故意，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴。

桃園地院審理時，蘇男坦承犯行不諱，但辯稱非刻意傷害，還自陳毆打被害人後，被害人表示身體不舒服，我們載他回承租鐵皮屋讓他洗澡，後來出現抽搐，我們幫他做CPR（心肺復甦術）並送至醫院急救，途中被害人曾說呼吸不到空氣，我們趕緊送至醫院急救，過程中還為其做CPR，後來還通知其家屬到院等語。

法官查出，包括陳姓、林姓證人指述與被害家屬供詞大致相符，並有衛福部桃園醫院診斷證明書、車輛資料報表、做案車輛行車軌跡、桃園警分局偵查報告、刑事局鑑定書、桃園地檢署相驗屍體證明書、檢驗報告書、法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書佐證，確認蘇男犯行明確，被害人死亡原因與蘇男以外力猛烈毆擊，造成心因性休克、低血容性休克，並發生死亡結果有因果關係。

法官審酌，蘇男有妨害自由、酒後駕車等案件之科刑及執行紀錄，素行非佳，其不思理性處理債務糾紛，反而對被害人之頭、胸、腹、背部與四肢使力毆擊，終致被害人死亡，惡性非輕，衡量其犯後始終坦承犯行，然迄今未與被害人家屬達成和解，並彌補其所造成之損害態度，法官審結依犯傷害致人於死罪，累犯，處有期徒刑5年，本案還可上訴。

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