推哥哥撞公車還拿刀砍頭頸　新北高學歷男判刑2年半定讞

▲男子意圖殺害哥哥未遂，判刑2年半定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市就讀國立大學研究所但休學的高姓男子，因與家人不睦，去年2月間與家人爭吵後，竟將哥哥推向行駛中的公車，還叫著要哥哥「死」！之後又拿出美工刀，砍殺哥哥的頭頸部，還好被家人制止，倖免於難。一二審均將弟弟判刑2年半，案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，曾在台灣大學擔任研究助理，之後就讀另所國立大學研究所，但目前休學的高姓男子，因為出國留學的事情，與家人不睦。據哥哥供稱，高男在案發前，就已經多次要求父母親將房屋抵押貸款，讓他可以出國留學，但均被哥哥阻擋，高男因此懷恨在心。

案發前2天，又因為留學的事情起了爭執，高男恫嚇要殺掉母親。哥哥案發當天回家後，聽聞父母親說到此事，深感不滿，上樓找高男理論。高男氣憤下樓，想要質問母親，哥哥擔心高男動手毆打母親，衝上前制止，這時一部公車疾駛而過，高男竟反手用力推哥哥撞公車，口中還叫著「去死」。

哥哥擔心受害，出手架住高男的脖子，高男竟從口袋中抽出預藏的美工刀，朝哥哥的頭頸部揮砍，哥哥血流滿面，還好家人與附近的警衛趕緊制止，奪下刀刃，並將哥哥送醫，撿回一命。警方到場後逮捕高男，檢方依照「家暴殺人未遂罪」提起公訴。

法院審理時，高男否認具有殺人犯意，辯稱當時遭到哥哥架住脖子，被毆打頭部與太陽穴，才會揮刀自衛，劃傷哥哥的臉部。但法院根據其他證人的供詞，認定高男具有殺人故意，確實有罪；但考量哥哥原諒高男，不願計較，一二審因此輕判高男有期徒刑2年6月。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。