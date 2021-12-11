美國物價指數增幅創40年新高！　共和黨怒批：通膨已失控

▲美國CPI較去年同期上漲6.8％，創下近40年以來最高漲幅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府最新報告指出，國內消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲6.8％，更創下近40年以來最高漲幅，儘管報告中有跡象證明，通膨浪潮已經達到頂端，但仍讓拜登政府面臨考驗，也引發共和黨強烈批評「通膨已經失控」。

根據《法新社》報導，美國勞工部發布最新國內消費者物價指數較去年同期上漲6.8％，這是自1982年6月以來最大漲幅，因為汽油、二手車、租金、食品和其他商品的價格都持續攀升。儘管報告顯示通膨浪潮已達到頂峰，但它仍對拜登政府帶來考驗，共和黨也以此來抨擊拜登的經濟政策。

拜登（Joe Biden）在聲明中指出，該報告沒有包含能源和二手車價格在近期下跌，而這兩個因素就是今年通膨率飆升的主要原因，目前也正在解決推動價格走高的供應鏈問題，「今天的數字反映了世界各地經濟面臨的壓力，因為我們正在擺脫疫情，而價格也在上漲。」

拜登提到，「價格跟成本增長的速度正在放緩，儘管沒有我們希望的那麼快。」他也承認通膨是路上很大的阻礙。根據CPI報告，油價上月漲了6.1％、二手車價格上漲2.5％，漲幅都與10月相同；11月消費者物價指數月增0.8％，略為減緩，但仍比預期要高。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）將價格飆漲的問題歸咎於白宮，「這些數據證實了美國家庭都已經知道的事情，那就是在民主黨人的眼皮底下，通膨已經失控。」