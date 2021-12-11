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熱情女友每天都想要　他崩潰「開車看電影都在摸」：誰能幫我

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲女友每天都想要，他崩潰：「開車看電影都在摸」。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

男女相處不只要心靈、個性契合，房事契合也相當重要。一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，他與女友熱戀時，每天都想跟女友愛愛，如今換女友瘋狂要求，頻率高到讓他吃不消，直言「我沒有劈腿，也沒有不愛他，只是真的很不想『碰碰』而已」、「這是求助文，我該怎麼辦」。

原PO在「爆廢公社公開版」說，他與女友熱戀時每天都想跟女友做愛，如今交往了好長一陣子後，換女友開始要求「要我每天去她家，給她碰碰」、「我真的已經想不到，能不去她家的藉口了，現在跟女友出門，不論開車或騎車，她都不時會摸過來，有時看電影也會摸我小鳥，約會完載她回家，也會硬留我過夜」。

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他表示，他對於「做愛」已經感到非常厭煩了，但女友每天還是一樣樂此不疲，「我沒有劈腿，也沒有不愛他，只是真的很不想『碰碰』而已」，也強調「這不是幻想文，是現在還持續發生的慘案」、「誰能幫我想想，讓我能不在她家過夜的辦法」。

其他網友看了紛紛表示，「這是炫耀文嗎」、「感情的建議，我一律建議分手」、「不喜歡做愛，交什麼女朋友」、「你的問題跟我很像唉，交往久了，做愛真的會做到膩」、「你不碰難道你要交給別人碰，你就是多吃點鋅，補給一下身體就好，OK的」、「我們看起來像AV男優嗎」。

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