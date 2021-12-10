分享提案秘訣！　2022桃園社區補助聯合說明會12／22起登場

▲鄭市長頒發區公所社造中心銜牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2022社區補助聯合說明會」12月22日開跑，至2022年1月18日期間，巡迴13區辦理14場次。市長鄭文燦表示，桃園自升格以來累積豐碩的社區營造成果，市府也進一步整合14個局處、21項社區補助資源，辦理說明會以帶領市民朋友更加了解方案內容。

鄭市長說，社區補助聯合說明會將邁入第四年舉辦，包含文化局、社會局、客家局、青年局、原民局、都發局等14個局處皆提供獨特資源協助推動社區營造工作，同時透過聯合說明會邀請承辦人員現場為市民朋友解答提案秘訣、個案分享、補助內容說明等，參加的民眾還可獲得神秘禮物，希望鼓勵更多市民一同參與公共事務，讓社區生活更加美好。

由於桃園、中壢、平鎮、龜山及蘆竹等5個區公所，相繼成立區域型社造中心，鄭市長今日特別在記者會上贈予5個區公所社造中心銜牌，期許成為其他區公所的標竿，協助社區鄉親善用「台地－桃園社造資訊網」上的相關資訊。

2022社區補助聯合說明會活動詳情請至「台地－桃園社造資訊網」 （網址：http://taidi.tycg.gov.tw）或桃園社區營造中心粉絲專頁（網址：https://is.gd/DghlR4）查詢。