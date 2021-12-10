廟宇文風再起　正統鹿耳門聖母廟「宮廷古風攝影棚」啟用

▲台南安南區的正統鹿耳門聖母廟之「宮廷古風攝影棚」，11、12日開放參觀、試拍，歡迎民眾善加利用，體驗「漢服」之美。（圖／次方體攝影工作室拍攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣的「廟宇文化」興盛，無論男女老幼都常到廟裡拜拜，但您知道在拜拜之外，「廟」也可以成為「攝影棚」，讓信徒拍攝各種宮殿風格的照片，甚至進行「漢服」、「宮廷服」的體驗嗎？

台南安南區的「正統鹿耳門聖母廟」，廟殿設計形似北京紫禁城，壯闊華麗的建築吸引無數婚紗公司或攝影愛好者，每天都有許多新人前來拍攝。

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第13屆主任委員王增榮上任後，希望帶動正統鹿耳門聖母廟的觀光，觀察到許多攝影團隊來此拍照，卻因風大、天氣熱而「花容失色」，拍攝婚紗的新人缺少隱私的環境，決心為攝影愛好者新闢一個友善的空間，將舊有的廂房改建，設計成「宮廷古風攝影棚」，內有10個不同造景的攝影空間，加上舒適的化妝休息室，添購專業的攝影器材如素色背幕、網美燈具，訂製近百套古裝如皇袍、格格阿哥裝、男女漢服、旗袍…等，期待能讓更多年輕人走進傳統廟宇、體驗「民俗文化」與「古風潮流」結合的趣味，相信會開創新一波觀光熱潮。

王增榮主委表示，他到日本有「和服」體驗、到韓國有「韓服」體驗，到正統鹿耳門聖母廟也可以體驗中華文化的「漢服」之美。

▲台南安南區的正統鹿耳門聖母廟歡迎民眾來體驗「漢服」之美。（圖／彩攝空間攝影工作室提供，下同）

正統鹿耳門聖母廟之歷史沿革，可推溯到明代以前的古鹿耳門沙洲草廟，至清代成為鹿耳門港的官建廟宇，道光年間卻因港道陸化而毀壞。1913年，土城人挖掘沉沒古廟建材重建新廟，成為地方信仰中心，因香火鼎盛、廟地狹小不敷使用，便第3度重建，於1981年農曆11月8日，在現今廟址落成安座。當時即完成轟動全台的「北方宮殿式建築」，打造出「台灣紫禁城」的巍峨殿堂。

2021年12月11日（農曆十一月初八），是正統鹿耳門聖母廟三建安座落成40週年的大日子，40年過去，雄偉莊嚴的廟殿未因歲月而褪色，反而愈發有宮廷古風，處處充滿傳統細膩工藝之美，加上「宮廷古風攝影棚」與「漢服體驗」，提供信徒或遊客安排參拜之外更趣味的行程，讓遠道而來的貴賓用嶄新的體驗，留下一輩子難忘的回憶照片。

「宮廷古風攝影棚」將於12月11日安座盛典上午，安排10餘位模特兒著漢服供民眾拍照合影，12月11、12日兩天開放參觀、試拍，試營運期間之漢服體驗僅提供預約服務，詳情歡迎於官方FB粉絲專頁上諮詢預約。