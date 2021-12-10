新冠動物傳人「可能性一直存在」！羅一鈞：3國曾有水貂傳人

記者林育綾／台北報導

中央研究院南港P3實驗室昨9日傳出人員染疫確診，而疫調顯示，該女實驗員曾被P3實驗室的老鼠咬到，外界也紛紛討論「動物到底會不會將新冠傳給人？」今（10）日指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，動物傳染給人的報告「一直存在」，過去至少有3國有水貂傳染的案例，不過仍是少數，並非主要傳染途徑。

▲中央流行疫情中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，動物傳人的可能性一直都有。（圖／指揮中心提供）

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羅一鈞表示，根據美國CDC官網資料，國際上已有少數新冠病毒「由動物傳人」的案例報告，主要是去年11月丹麥首次發現水貂大規模感染新冠病毒變異株，且有傳染給水貂養殖場人員的多起案例，因此決定全面撲殺境內的水貂，後續荷蘭和波蘭也報告了有水貂傳人的新冠病毒案例。



而動物研究顯示，很多哺乳類（包括貓、狗、田鼠、雪貂、果蝠、倉鼠、貂、豬、兔子、貉、樹鼩和白尾鹿）都可能感染新冠病毒。在實驗室環境中，貓、雪貂、果蝠、倉鼠、貉和白尾鹿也可將新冠病毒傳染給同物種的其他動物。

另外在以靈長類動物作為人類感染模型的研究調查發現，在實驗室環境中，恆河猴、食蟹獼猴、狒狒、黑長尾猴和狨猴，都可能感染新冠病毒並生病。「所以動物傳人的可能性一直都有，且去年已有水貂傳人的歐洲案例發生，只是動物傳人仍屬少見的傳染途徑，也不是造成去年以來全球疫情流行的主要原因。」