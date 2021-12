蕭美琴出席民主峰會　罕見視訊與拜登同框

▲蕭美琴出席民主峰會 ,罕見與美國總統拜登同框。(圖/取自推特/@TECRO_USA)



文/中央社記者江今葉華盛頓9日專電

駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳今天代表政府出席白宮民主峰會,罕見與美國總統拜登同框。唐鳳明天也將在峰會發表國家聲明。駐美代表處表示,這是從世界領袖處獲得見解的絕佳機會。

拜登(Joe Biden)今天上午親自主持民主峰會(Summit for Democracy)領袖會談,全球多個民主國家的領袖及代表透過視訊交換意見。

Amb. @bikhim and Digital Minister @audreyt joined @POTUS and other world leaders in the Leaders’ Plenary Sessions at the #SummitForDemocracy. A great opportunity to get the insights from world leaders as we defend and fortify democracy around the world together. pic.twitter.com/USF5jsg9ev