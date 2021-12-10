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英國外相喊話自由世界：停止「向內看」　積極應對中俄

▲▼英國外交部長特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國外交大臣特拉斯點出中俄對自由世界的挑戰。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦9日專電

英國外交大臣特拉斯表示，自由世界應誠實面對問題，停止耽溺於「向內看」、保護主義和孤立主義，積極反制惡意行為者，並終結、預防各國在戰略重要領域對俄羅斯及中國過度依賴。

特拉斯（Liz Truss）昨天受邀至英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）進行她9月中旬上任以來首場重要公開演說。

曾任貿易大臣的她多次強調自由市場與貿易對推展全球安全與繁榮的重要性，並在支持者間頗為成功塑造了冷戰時期「鐵娘子」英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）「2.0版」的個人形象。

特拉斯演說指出，惡意行為者及專制政權毫不避諱運用資訊戰、軍事部署等手段侵蝕、打擊自由世界，自由世界必須回擊，並奪回經濟與科技發展及相關規範制定的主導權，讓它們成為推進自由、而非恐懼的媒介。

她提到，共產主義在1990年代初垮台後，許多人鬆了一口氣，宣稱這是「歷史終結」、自由民主潮流勢必席捲全球，西方社會因此將注意力轉向內部事務、對在全球發揮影響力興趣缺缺，大砍國防預算，並在天然氣供應、5G技術發展等戰略重要領域，日益依賴其他國家。

特拉斯說，西方社會自我感覺良好，這讓那些從未停止在全球打信念之戰的勢力可趁之機。它們無情地建構影響力：慷慨灑幣，誘使其他國家在主權和安全事務上讓步。相反地，英國有決心與盟友和夥伴共同打造全球「自由網絡」（a network of liberty），推展已證實是最有助人類發揮潛能，也是最成功的自由民主制度，以及相應的市場經濟和法治原則。

此外，「我們將坦蕩無保留（unashamedly）地推展商業」，特拉斯說，她將推動簽定更多貿易、科技和安全協議；經濟影響力爭奪戰已全面開打，英國及盟友必須先發制人。

她提到，中國提供的國際發展融資是美國的2倍，全球有44個中低收入國家對北京的負債額占國內生產毛額（GDP）10%以上；此外，歐洲聯盟（EU）超過40%的天然氣由俄羅斯供應，在部分國家甚至已達完全壟斷。她呼籲自由世界終結這樣的戰略依賴，為中低收入國家提供更好的發展選項，並投入更多資源在6G、量子運算、人工智慧等新科技。

特拉斯指出，有越多「熱愛自由」的國家相互貿易、發展安全關係及吸引其他國家加入，自由世界就越安全、越自由。自由和繁榮有賴「安全」支撐，特拉斯呼籲盟友為北大西洋公約組織（NATO﹚投入更多資源。英國的國防預算達GDP的2%以上，也是NATO在歐洲的最大金主。

特拉斯呼籲英國及盟友擺脫歷史包袱，「我們要為未來奮戰、不要為過去爭鬥」。她在演講後回覆提問時提到，當自由世界對自己的歷史過意不去時，敵對的一方才不在意歷史真相，而是忙著在網路和實體空間從事惡意行為。

至於英國目前致力發展、深化關係的對象，包括部分東南亞與中東地區國家，顯然不盡符合「自由經濟民主政體」的標準，特拉斯回覆提問時說，儘管如此，許多相關國家確實希望處於自由經濟與民主政體蓬勃發展的世界，因此只要特定國家不積極尋求侵蝕、破壞英國及其他七大工業國集團（G7）成員國的生活方式，都能爭取合作。

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