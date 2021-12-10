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比薩斜塔旅遊書成藏毒保險箱　毒販品味不搭警秒識破

▲▼毒犯家有旅遊書太不搭調，眼尖警發現竟是仿電影情節，在書內藏毒。（圖／民眾提供）

▲▼毒犯家有旅遊書太不搭調，眼尖警發現竟是仿電影情節，在書內藏毒。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大偵二隊日前在苗栗縣43歲湯姓毒犯住處搜索時，意外發現凌亂的桌上竟放著一本義大利比薩斜塔的旅遊書，覺得太不搭調，毒犯還有空看旅遊書？警方詢問湯嫌，湯支吾其詞，神情緊張，經撬開後原來是一個小型保險箱，而且書內挖空塞滿小包裝的海洛英，湯嫌模仿電影情節藏毒，仍無法躲過眼尖的員警。

▲▼毒犯家有旅遊書太不搭調，眼尖警發現竟是仿電影情節，在書內藏毒。（圖／民眾提供）

偵二隊今年5月間向上溯源一起販毒案件，發現居住在台中的湯嫌涉有重嫌，且湯嫌「狡兔三窟」，在台中及苗栗租了4處房屋以躲避警方追緝，平日透過通訊軟體LINE與買家聯繫，並約定在旅館或將毒品藏放菸盒內交易。

▲▼毒犯家有旅遊書太不搭調，眼尖警發現竟是仿電影情節，在書內藏毒。（圖／民眾提供）

警方持搜索票在湯嫌車上及租屋處，起獲第一級毒品海洛因9包（淨重13.2公克）、第二級毒品安非他命15包（淨重176.63公克）、毒品吸食器1組、大量空分裝袋、電子磅秤2台、書本型保險箱1個、不法所得4萬9000元、手機4支等。

警方苗栗頭份住處搜索時，發現桌上放了一本義大利比薩斜塔的旅遊書，覺得書本和毒犯很不搭調，員警不經意詢問該「書」內容時，湯嫌流露緊張神情，且支吾其詞，警方直覺有異，經撬開檢視，赫然發現竟是外型偽裝為書本的小型保險箱，書本挖空藏有多包已分裝成的海洛因及安非他命毒品，湯嫌以為將毒品藏在書中，一定萬無一失，沒想到仍難逃警方法眼，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。

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