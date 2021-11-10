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「雙人套餐+飲料」最新販毒暗語曝　誆少年仔「驗尿驗不出來」

▲▼販毒集團化身連鎖餐廳，「雙人套餐+飲料」是最新暗語專賣少年仔。（圖／民眾提供）

▲販毒集團化身連鎖餐廳，「雙人套餐+飲料」是最新暗語專賣少年仔。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

「老闆，給我一個雙人套餐」、「再加一杯飲料」，如此孰悉的點餐流程居然是藥頭和藥腳之間溝通愷他命和毒咖啡包數量的最新暗語，台中市刑大偵四隊日前所逮捕4名毒犯，年齡都只有22歲，以飲料及休閒零食的方式包裝，且以「警察驗尿驗不出來」讓毒蟲誤信而購買，警方從去年底接獲檢舉鎖定偵查，但毒嫌避重就輕，不肯交代細節，警方訊問後依毒品危害防制條例送辦。

▲▼販毒集團化身連鎖餐廳，「雙人套餐+飲料」是最新暗語專賣少年仔。（圖／民眾提供）

偵四隊表示，去年底就接獲檢舉，今年4、5月間偵破以陳姓男子為首的4人販毒集團，發現該集團成員平均年齡僅有22歲，由陳嫌負責出資購入毒品，其餘3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸，為了降低警方關注，特別將微信暱稱取為「○○天堂」、「○城」等知名連鎖餐廳，互稱「老闆」，並以「好吃好喝」、「雙人套餐」、「三人套餐」、及「飲料」等暗語製作價目表推播廣告。

▲▼販毒集團化身連鎖餐廳，「雙人套餐+飲料」是最新暗語專賣少年仔。（圖／民眾提供）

例如雙人簡餐5100元，就是兩倍的愷他命，四人套餐10000元，各式飲品（即是毒咖啡）600元，價格公開透明。

警方見時機成熟，在犯嫌進行毒品交易時當場查獲，並陸續追捕在外共犯到案，在作案車輛及犯嫌住處查扣外觀以「麻將」為主題包裝的第三級毒品咖啡包26包（毛重189.14公克）、第三級毒品愷他命8包（毛重17.04公克）、不法所得3萬餘元及工作手機4具等贓證物。

市刑大表示，新興毒品多以飲料及休閒零食的方式包裝，且藥頭或同儕間也常以「只是會high」、「警察驗尿驗不出來」等話術勸進年輕人嘗試，警方除呼籲年輕人珍惜美好時光，勿因小失大，自毀前程外，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

警方調查後將4人組織犯罪防制條例和毒品危害防制條例送辦，一旦經偵結起訴，可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例，以及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例第4條罪嫌，並一併請求法院斟酌使令入勞動場所強制工作。

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