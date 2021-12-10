台灣剩14邦交國！　尼加拉瓜二度斷交「都是奧蒂嘉主政期間」

記者葉國吏／綜合報導

根據路透社報導，尼加拉瓜政府今日宣布，與中華民國宣布斷交。這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。台灣目前也剩14個邦交國。

▲總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧德嘉會晤。（圖／總統府提供）

尼加拉瓜總統蒂嘉現年76歲，原為左派反陣政府陣線的領導者，1979年取得尼加拉瓜政權，並於1985年12月首次中斷與中華民國55年的外交關係，同時承認北京政府。不過1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，再度承認中華民國。

如今奧蒂嘉2006年再次當選總統，從此對台灣的態度曖昧，終於在今日宣布跟中華民國斷交。台灣也剩下14個邦交國，分別為：馬紹爾群島Marshall Islands、諾魯Republic of Nauru、帛琉Palau、吐瓦魯國Tuvalu、史瓦帝尼（原「史瓦濟蘭」）Eswatini、教廷Holy See、貝里斯Belize、瓜地馬拉Republic of Guatemala、海地Haiti、宏都拉斯Republic of Honduras、巴拉圭Paraguay、聖克里斯多福Federation of Saint Christopher and Nevis、聖露西亞St. Lucia、聖文森國Saint Vincent and the Grenadines