台灣剩14邦交國！　尼加拉瓜二度斷交「都是奧蒂嘉主政期間」

記者葉國吏/綜合報導

根據路透社報導,尼加拉瓜政府今日宣布,與中華民國宣布斷交。這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交,兩次相隔36年,而且決定都是由奧蒂嘉(José Daniel Ortega Saavedra)主政期間做成。台灣目前也剩14個邦交國。

▲總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧德嘉會晤。(圖/總統府提供)

尼加拉瓜總統蒂嘉現年76歲,原為左派反陣政府陣線的領導者,1979年取得尼加拉瓜政權,並於1985年12月首次中斷與中華民國55年的外交關係,同時承認北京政府。不過1990年查莫洛(Violeta Barrios Torres de Chamorro)夫人領導的政府上台,再度承認中華民國。

如今奧蒂嘉2006年再次當選總統,從此對台灣的態度曖昧,終於在今日宣布跟中華民國斷交。台灣也剩下14個邦交國,分別為:馬紹爾群島Marshall Islands、諾魯Republic of Nauru、帛琉Palau、吐瓦魯國Tuvalu、史瓦帝尼(原「史瓦濟蘭」)Eswatini、教廷Holy See、貝里斯Belize、瓜地馬拉Republic of Guatemala、海地Haiti、宏都拉斯Republic of Honduras、巴拉圭Paraguay、聖克里斯多福Federation of Saint Christopher and Nevis、聖露西亞St. Lucia、聖文森國Saint Vincent and the Grenadines