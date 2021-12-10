「研究員染疫」國家級實驗室安全亮紅燈！　18年前SARS事件重演

▲20多歲女研究員疑實驗室操作不慎染疫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，中研院南港P3實驗室一名20多歲女研究員確診，成為國內首例實驗室感染COVID-19病例。其實18年前也曾發生P4實驗室研究員因操作不慎感染SARS的事件；疾管局前副局長施文儀便表示，此次事件讓國家級實驗室安全亮紅燈，應盡快採檢實驗室環境，分析事故原因，並對相關人員進行血清抗體調查。

SARS全球疫情在2003年7月5日結束，台灣也脫離疫情國家之列，但當年9月就傳出新加坡一名研究員在實驗室感染SARS；同年12月，新北三峽的國防醫學院極機密P4實驗室進行研究的44歲詹家琮中校，也發生疑因操作不慎感染SARS的事件。

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據詹家琮當時在處理實驗室運輸艙廢棄物，卻因生物安全相操作手套範圍不及汙染處，因而打開運輸艙門進行處理，儘管事先消毒並等待10分鐘後才開始操作，仍不幸染疫。詹家琮接受治療之後康復，卻留下後遺症慢性阻塞性肺病（COPD），之後擔任中研院基因體研究中心研究技師，在P3實驗室進行致命病毒研究，現已退休。

P3、P4實驗室生物安全等級較高，危險性也相對提升，此次發生中研院P3實驗室感染可歸因於人員操作不當，根據《聯合報》引述長庚大學新興病毒研究中心主任施信如指出，P3實驗室軟硬體建置都是高規格，但操作實驗的畢竟是人，因此針對研究進行的「除錯機制」必須比照空安，定期檢討SOP，如每次兩人一組進行操作和協助，並互相確保動作到位，因此每個細節都必須討論，人員訓練評核也須更加嚴格。

報導引述疾管局前副局長施文儀指出，此次事件讓國家級實驗室安全亮紅燈，指揮中心應盡速採檢實驗室環境、分析原因並進行人員血清抗體調查，「快速除錯」讓全民安心。