　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「研究員染疫」國家級實驗室安全亮紅燈！　18年前SARS事件重演

▲▼實驗室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲20多歲女研究員疑實驗室操作不慎染疫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，中研院南港P3實驗室一名20多歲女研究員確診，成為國內首例實驗室感染COVID-19病例。其實18年前也曾發生P4實驗室研究員因操作不慎感染SARS的事件；疾管局前副局長施文儀便表示，此次事件讓國家級實驗室安全亮紅燈，應盡快採檢實驗室環境，分析事故原因，並對相關人員進行血清抗體調查。

SARS全球疫情在2003年7月5日結束，台灣也脫離疫情國家之列，但當年9月就傳出新加坡一名研究員在實驗室感染SARS；同年12月，新北三峽的國防醫學院極機密P4實驗室進行研究的44歲詹家琮中校，也發生疑因操作不慎感染SARS的事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據詹家琮當時在處理實驗室運輸艙廢棄物，卻因生物安全相操作手套範圍不及汙染處，因而打開運輸艙門進行處理，儘管事先消毒並等待10分鐘後才開始操作，仍不幸染疫。詹家琮接受治療之後康復，卻留下後遺症慢性阻塞性肺病（COPD），之後擔任中研院基因體研究中心研究技師，在P3實驗室進行致命病毒研究，現已退休。

P3、P4實驗室生物安全等級較高，危險性也相對提升，此次發生中研院P3實驗室感染可歸因於人員操作不當，根據《聯合報》引述長庚大學新興病毒研究中心主任施信如指出，P3實驗室軟硬體建置都是高規格，但操作實驗的畢竟是人，因此針對研究進行的「除錯機制」必須比照空安，定期檢討SOP，如每次兩人一組進行操作和協助，並互相確保動作到位，因此每個細節都必須討論，人員訓練評核也須更加嚴格。

報導引述疾管局前副局長施文儀指出，此次事件讓國家級實驗室安全亮紅燈，指揮中心應盡速採檢實驗室環境、分析原因並進行人員血清抗體調查，「快速除錯」讓全民安心。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
快訊／尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」：世界只有一個中國
實驗室女11天雙北狂跑4餐廳+4商場！　13足跡網傻眼「累死
快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返　疑有共犯
20多歲實驗室女染Delta「男友驗出陰性」　10天跨雙北6
女研究員染Delta「85人漏夜採檢」！陳時中、王必勝深夜急

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

「研究員染疫」國家級實驗室安全亮紅燈！　18年前SARS事件重演

12／14起陰性報告「日曆日」計算　專家曝「調整檢疫措施」最後期限

P3實驗室女研究員染Delta「咳1周確診」　中研院4點聲明回應

實驗室感染重演　專家突破盲點！P3女研究員染Delta關鍵曝

天兵外送員騎車15秒摔3次　無限輪迴影片曝！笑瘋2千人

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破　感染源不明「做最壞打算」

今晨11.7℃　東北季風吹濕北台灣！午後雨歇涼涼

99％人都錯！她揭「便利貼正確用法」　萬人驚：辦公室十年白活了

實驗室女11天雙北狂跑4餐廳+4商場！　13足跡網傻眼「累死大家」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

「永和無頭屍」兇手抓到了！　失智母遭家暴兒幫出氣殺父分屍

耶誕城=板橋人惡夢？交通黑暗期　妹子怒飆台語：情侶一直親被閃瞎

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

「研究員染疫」國家級實驗室安全亮紅燈！　18年前SARS事件重演

12／14起陰性報告「日曆日」計算　專家曝「調整檢疫措施」最後期限

P3實驗室女研究員染Delta「咳1周確診」　中研院4點聲明回應

實驗室感染重演　專家突破盲點！P3女研究員染Delta關鍵曝

天兵外送員騎車15秒摔3次　無限輪迴影片曝！笑瘋2千人

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破　感染源不明「做最壞打算」

今晨11.7℃　東北季風吹濕北台灣！午後雨歇涼涼

99％人都錯！她揭「便利貼正確用法」　萬人驚：辦公室十年白活了

實驗室女11天雙北狂跑4餐廳+4商場！　13足跡網傻眼「累死大家」

《華燈》郭雪芙靠「168斷食法」維持魔鬼身材　5步驟成功執行小訣竅

快訊／尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」：世界只有一個中國

瑞軒隱匿VIZIO資產涉內線交易　吳春發父子３人聲押禁見

Omicron擴散非洲確診「一周內翻倍」　南非住院率仍低

網軍公司有10多家　過半都和綠營長期合作！發文價碼曝光

中國升級經濟抵制立陶宛　美國喊話企業「睜大眼」

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

英國外相喊話自由世界：停止「向內看」　積極應對中俄

結束伊拉克作戰任務　美國為首聯軍轉成顧問角色

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　斗內千元嗆：妳不堪事想被公開？

酒駕男喝超茫把吹嘴「當奶嘴吸」狂灌水還喊再一杯：要補充能量

生活熱門新聞

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

本土爆病例！陳時中、王必勝夜赴檢疫所

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

零本土破功跨年喊卡？陳時中：警戒是否升級「觀察2週」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

鮮肉晨跑被阿姨搭訕　劇情神展開

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

10大吃到飽排行　欣葉成人氣王

更多熱門

相關新聞

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破

中央研究院南港P3實驗室昨晚間爆一名人員在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，讓本土+0破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚間也召開記者會證實，該個案採檢兩次都是陽性，第一次Ct值15，第二次23，列為案16816本土個案。

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

國軍三峽極機密P4實驗室　18年前爆感染

國軍三峽極機密P4實驗室　18年前爆感染

中研院明起室內公共場所暫停開放

中研院明起室內公共場所暫停開放

關鍵字：

COVID-19SARSP3實驗室P4實驗室

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

女星嗨慶生「上下全脫了」！　美胸翹臀太火辣

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

從指甲看健康！「杵狀甲」恐是癌症訊號

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

外送員霸王騎中和　正義哥怒：讓他沒工作

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

更多

最夯影音

更多
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面