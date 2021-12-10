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指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破　感染源不明「做最壞打算」

▲▼中研院P3實驗室。（圖／中研院提供）

▲南港P3實驗室人員不小心染疫。圖非當事人、非事發實驗室。（圖／中研院提供）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院南港P3實驗室昨晚爆一名人員在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，讓本土+0破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚間9點也緊急召開記者會證實，該個案採檢兩次都是陽性，第一次Ct值15，第二次23，列為案16816本土個案。知情人士表示，該個案病毒量高，足跡又廣，「現在大家都很緊張。」

陳時中表示，該個案近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗，個案在11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診。

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▲▼新北永和地區爆出新冠肺炎不明感染源，新北市政府立即派出機動篩檢隊進駐，於永和仁愛公園設置臨時篩檢站，8/10~8/12連續三天為當地居民提供快篩及PCR篩檢服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛生局緊急匡列人員採檢。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

陳時中說明，該個案曾任中研院基因體研究中心的研究人員，10月中旬工作過程中接觸到病原，11月出現咳嗽，在社區染疫可能性相對低，相關接觸者是否有疑似個案，還要進一步調查。

知情人士表示，考量這次很可能是實驗室感染，將採「最壞的打算、最嚴格的處置」，第1圈接觸者必須盡快篩檢並高規格隔離，第2圈即便防護狀況不錯，也建議採檢並自主健康管理。

陳時中表示，目前已匡列85人隔離，全部都會送到集中檢疫所，並漏夜做採檢，男友目前採檢陰性，但也要送集中檢疫所隔離，個案所屬實驗室暫停使用，整棟樓層全列居家隔離。

在COVID-19疫情爆發後，中研院攜手學研界組開放平台，共同投入疫情的快速篩檢工具、藥物與疫苗研發等，而中研院P3實驗室研究人員也開始進行「養」病毒等相關分析研究。根據中研院生醫所P3實驗室介紹，P3實驗室工作內容包含新冠病毒培養、協助新冠病毒中和性抗體研發、快篩研發、藥物研發及疫苗研發等。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，P3實驗室有操作安全規範，人員必須詳閱厚厚一疊手冊，且每隔半年會進行演練與考試，若按照標準作業程序（SOP）操作，染疫風險可能比社區還要低，但只要是人就難免出錯，舉凡設備穿脫先後、哪些地方不能觸碰或者廢棄物處理等，稍有疏漏都可能出錯。

但施信如強調，實驗室管理切勿因出錯就害怕，而更重要的是要承認並提出檢討與改進方式，檢視哪個環節出錯，可引以為戒，避免其他實驗室發生類似情事。

另外，也傳出該個案11月曾不慎被實驗鼠咬傷，外界也質疑是否因此被感染？對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，內部調查有這樣狀況，但是否因此感染無法確定，且這個實驗室的操作也不只是操作英國病毒株而已，還是有操作其他病毒株。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時也直言，除非老鼠唾液帶有這種病毒，咬到才可能進去，但新冠病毒是附著在呼吸道，並不是經過血液傳染，咬到就傳染也不太可能。

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