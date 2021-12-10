99％人都錯！她揭「便利貼正確用法」　萬人驚：辦公室十年白活了

▲女網友分享便利貼正確撕法，吸引萬人按讚驚呼「學到了」。（圖／翻攝自小紅書／kumon第五大道）

網搜小組／柯沛辰報導

如果你的便利貼總是翹起來，那可能是用法錯了！有網友拍片分享正確撕法，一個技巧就讓便利貼平順黏貼在紙張上，完全不會亂翹，顛覆一般人習慣，所以影片一出，短短時間內就吸引1.2萬人按讚，還有許多人驚呼「長知識了」、「現在才知道自己用錯了20年」迴響熱烈。

女網友「@kumon第五大道」以「99％的人都不會撕便利貼」為題，在社交APP「小紅書」貼出影片，透露「我發現很多人使用便利貼是翹起來的，寫完壓一壓也還是會翹起來」，就是因為大家都是直覺地「由下往上撕」，但這其實是錯誤的用法，自然很容易像捲髮一樣翹起來。

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▲說明書左邊是錯誤示範，右邊才是正確撕法。（圖／翻攝自小紅書／kumon第五大道）

女網友指出，大家可能很少注意到，便利貼的外包裝背面通常有使用說明，上面提供了正確的撕法，所以若是依照說明，改成「由左至右」或「由右至左」從側邊撕下，就會發現便利貼能平貼黏在文件上了。

由於大部分人很少注意到使用細節，現在才首次得知正確方式，不禁紛紛留言「妳不說，我可能一輩子都是錯的」、「論看說明書的重要性」、「在辦公室白活十多年了」、「貼錯了半輩子」、「細節決定成敗」、「我還一直以為這個產品有缺陷」、「小丑竟是我」。

▼正確使用的話，便利貼會像下方一樣平貼在文件上，而非像右上角那樣翹起來。（圖／翻攝自小紅書／kumon第五大道）

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