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南港P3實驗室女研究員染疫「病毒量高」　雙北足跡一次看

▲指揮中心預計9日晚間9點召開記者會說明，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

記者柯沛辰／綜合報導

國內連續35天本土零確診恐破功，有讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料，中央研究院南港P3實驗室的人員做試驗時不慎染疫，足跡遍及雙北。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日傍晚證實，北市一名20多歲任職於南港P3實驗室的女性工作人員驗出PCR陽性，目前仍在複驗中。

新北市政府衛生局表示，個案住新北市，在台北市工作，獲報後已立即進行相關疫調工作，詳情將由指揮中心統一公開說明。不過，指揮官陳時中9日傍晚在板橋車站受訪時，已率先證實有此事，但目前仍在複驗中。

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指揮中心指出，個案已經咳嗽一週，直到8日嗅覺、味覺異常，主動就醫，才驗出PCR陽性，初判是工作場域受汙染，導致不慎感染。目前指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已緊急進駐現場指揮，衛生局也開始匡列。

另外，指揮中心發言人莊人祥向媒體表示，個案打過2劑莫德納。但未透露其施打時間，仍不清楚是否為突破性感染。知情人士表示，該個案Ct值低於20，病毒量高，足跡又廣，現在大家都很緊張。

據悉，這名確診者足跡遍布南港、汐止一帶，包括遠雄廣場、汐止家樂福、南港Global mall環球​購物中心等地，台北市的部分則有京站時尚廣場。上述業者接獲通知後，紛紛進行全館閉店清潔、消毒作業，

業者回應一覽：

家樂福汐科店

稍候將閉店消毒，店內員工皆有做好安全防護，預計明（10）日恢復營業。

遠雄廣場

確診者曾在11月28日到過賣場，今天9日晚間8點將提前閉店，進行全面清消，預計10日上午11點恢復正常營業，但不清楚確診者足跡是否為中研院人員。

南港Global mall環球​購物中心

商場9日晚間快7點才接獲通知，北市府將進行實際足跡疫調，因此實際足跡還有待確認。

京站時尚廣場台北店

有接獲衛生局通知，指11月28日有確診足跡到過館內，因此今天（9日）晚間6點起暫停營業，全館閉店，進行清潔消毒作業，預計明天（10日）晚間6點恢復正常營業。

▼京站時尚廣場9日18:00起至10日18:00暫停營業。（圖／翻攝自臉書／Qsquare 京站時尚廣場）

▲▼京站時尚廣場9日18:00起至10日18:00暫停營業。（圖／翻攝自Facebook／Qsquare 京站時尚廣場）

 

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