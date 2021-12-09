本土+0破功？中研院「南港實驗室1人」染疫　北市衛生局：不能說

▲35天本土+0破功，台北市衛生局未給予正面回應，僅說必須由指揮中心公布後，才能對外說明。（圖／資料片照）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土+0維持35天破功，《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，一名在中央研究院南港P3實驗室的人員，因在做試驗時不小心染疫確診。對此，台北市衛生局僅透露「不能講，不能說」，由於指揮中心並無公布，必須由中央統一回覆後，才能對外說明。

針對此項確診消息，一名台北市府人員透露，台北市已經有接獲通報，為1名居住在新北市、工作地在台北市的年輕女性染疫，由於該案是在做試驗時確診，所以將列為本土病例，意味多天「本土+0」將破功。

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台北市衛生局未給予正面回應，僅說「不能講，不能說」，必須由指揮中心公布後，才能對外說明。

指揮官陳時中今日（9日）晚間證實，有一名PCR檢測陽性個案，目前CDC、指揮中心專家小組召集人張上淳到現場指揮，隔離也展開疫調隔離；如果因為實驗染疫，會列在本土個案。

陳時中表示，目前了解個案是在工作場域受到汙染而染疫，由於才剛掌握到消息，大家已火速分頭在進行，「張教授主要做實驗室相關過程了解，衛生局疫調就很專業，由衛生局掌握。」，詳細狀況待釐清後，會再向大家說明。