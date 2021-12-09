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春節返台要注意3件事！指揮中心調整「3日內陰性報告」計算日

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，因應國際疫情變化難測、新興變異株頻傳，並考量國際間COVID-19病毒核酸（PCR）檢測可近性已大幅增加，為確保航空防疫安全，自2021年12月14日起，調整「3日內」PCR報告日為啟程地表定航班時間往前推3個「日曆日」計算，不排除當地國定假日、例假日，旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合規範。

指揮中心發言人莊人祥指出，春節檢疫措施專案將於下週二（12月14日）上路，預期將湧現返鄉人潮，提醒12月14日至明年2月14日期間自國外返臺旅客，必須瞭解及配合以下三步驟，事先做好檢疫。需要注意的是，3日內陰性報告以前用工作日，現在是用日曆日。

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第一步、事前，應準備資料：
旅客請依照選擇的春節檢疫方案（方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天、方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理、方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理），備妥相關資料及可上網的個人手機。

無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前三日內COVID-19病毒核酸（PCR）檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明（全部旅客）」；如為選擇方案C者，須增加準備「完整疫苗接種證明」。

此外，若為選擇方案B/方案C旅客，且於隔離檢疫最後4天/7天需返家，並符合以一人一室方式進行在家檢疫者（同住家人須已完整COVID-19疫苗接種且滿14天），應事前取得同戶內同住家人姓名、身分證字號、電話等個人資訊，以利線上申報。

第二步、搭機前，應完成線上申報：
旅客請於航班抵臺前48小時內至「入境檢疫系統」完成線上申報，於國外機場報到時，出示已完成線上申報「啟程地申報證明」手機畫面，並隨身攜帶前述證明文件，以供航空公司進行搭機前檢視作業。

第三步、抵臺時，應依現場引導順利通關：
旅客下機後，請打開手機確認收到簡訊，於機場通關時依序出示線上檢疫憑證及前述證明文件；於完成證照查驗及提領行李，再取快篩試劑（選擇方案A、方案C者）、並配合深喉唾液採檢後，儘速搭乘防疫車輛前往檢疫地點，完成14天檢疫。

▲▼旅客返臺前及機場通關配合事項。（圖／指揮中心提供）

▲旅客返臺前及機場通關配合事項。（圖／指揮中心提供）

▲▼同戶內同住家人自費快篩說明。（圖／指揮中心提供）

▲同戶內同住家人自費快篩說明。（圖／指揮中心提供）
  

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