30場域須打2劑疫苗才可上工！北市祭3＋1政策　企業滿20人可造冊媒合

▲蔡炳坤視察花博莫德納隨到隨打。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，教育部、經濟部、勞動部及衛福部等4大部會管理的24項場所從業人員，必須於12月17日前接種2劑新冠疫苗才可上工。台北市副市長蔡炳坤9日表示，除了原有24項場所，中央8日又追加6項，總計30項場所工作人員都必須接種2劑疫苗，使台北市祭出「3＋1」政策，包括企業滿20人就可媒合造冊接種疫苗。

台北市政府8日宣布，12月9日起至12月11日止在花博爭艷館開設「莫德納隨到隨打站」，分為上午、下午場，總計一天為1000名額，只要施打莫德納就可獲得100元禮券。

蔡炳坤9日上午視察花博接種站，他表示，今天特別開設莫德納隨到隨打站，原則上早上準備500名額、下午500名額，會視市民接種情況必要時追加；台北車站第一次開放接種站時的人數也不多，後來民眾慢慢知道後，便陸續增加施打意願，而北市府也有做好相關準備，在花博以號碼牌方式讓民眾較放心、不趕時間。

蔡炳坤指出，中央原先公布24項場所從業人員，須於12月17日前接種2劑疫苗，但8日又追加6項，總計是30項場所，這2天已經通令所有主管機關跟場所，務必達成此目標。

蔡炳坤強調，台北市政府現在實施「3＋1」疫苗政策，第一個就是透過1922預約系統，今日進入第17期疫苗，開放接種BNT，此次共有6000多人要接種AZ疫苗、3.6萬多人要接種BNT；第二個則是醫療院所隨到隨打；第三則是花博接種站隨到隨打。

此外，蔡炳坤說，北市還有一項「企業造冊」方案，只要局處或場館滿20人，就可造名冊，由北市府媒合醫院進行接種。

被問到企業20人即可造冊，是指到企業內施打疫苗？蔡炳坤回應，這些場館第一劑接種率很高，幾乎達到9成以上，第二劑也有達到7、8成，且分散在各個地方，「我們不太適合進去打。」這些場館可以揪團來接種疫苗，由北市府幫忙接種較為務實，會替企業媒合到醫院，或是安排到花博接種站。

蔡炳坤表示，特別的是16日開始進行校園BNT接種，學校有1000多名教職人員未接種2劑疫苗，因此詢問可否在學生接種BNT時，同時媒合醫院到學校替教職員打莫德納疫苗，「我覺得這就很務實，剛好醫院本來就要進校園接種，同時間順便接種，這種都已有規劃。」