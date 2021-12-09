陳修將殺小三被起訴「從重量刑」　妻臉書貼文78字回應

▲陳修將妻po文。（圖／翻攝自陳修將妻臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

「76行者」召集人陳修將(40歲)10月15日涉嫌在彰化埔心鄉1間汽車旅館內殺害小三「胡女」 (22歲)，懷疑小女友有小王，只承認有打她1巴掌，胡女是自己撞到牆致死，矢口否認打她，也拒絕測謊，3次供訴內容都不同，被彰化地檢依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑；陳妻9日發文78字對外回應。

洪姓正宮在陳修將出事後曾透過《東森新媒體ETtoday》發出聲明，「我真的不知道他在做什麼」，泣訴希望外界友人不要再利用陳修將及小孩大作文章，還給她們家人一個平靜的生活，一切就靜待司法調查。

起訴書內容指出，陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上之瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了。

等到陳修將被羈押後，又改辯稱：他是因為胡女與陳姓男友人有性關係，才於10月初有打胡女3次，但第1次是跟她說好才打的，第2、3次，伊都僅是打被害人巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，伊沒有打被害人手臂，被害人體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與伊無關。

陳修將又稱，10月14日下午，與胡爭吵後，她躺在地上，自己用頭部撞地板自殘，自撞後面、側面的頭部，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，他後來有用手阻擋她，導致嚴重傷勢都不是他所造成等語。經過檢察官偵查，陳修將有3次毆擊胡女行為的事實。

陳修將今天被依殺人罪提起公訴，陳妻上午得知後，在臉書po文「媒體說的任何內容，我都不予回應，畢竟他們也要生活，必須標題聳動才會有人點閱，有人點閱他們才有收入！上頭要內容，下面又不接受採訪，夾在中間的記者們，你們辛苦了！！！」，下方又附可愛小豬圖，讓人不覺莞薾一笑。