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6歲兒被當沙包！凶狠繼父狂踹　童後腦撞地7次嚇得不敢哭

記者唐詠絮／彰化報導

正義哥徐奕直播，揭發「小靜」前夫虐待6歲兒的影片，從畫面中可以看到躺在躺椅上的男子(前夫)，把男童當成沙包，用腳連7次朝男童的頭部狠踹踢飛，「碰」！無視男童後腦杓撞地撞椅子，嘴裡還不斷的念念有詞「白目X」，男童嚇得不敢哭出聲，「小靜」也被揍到黑青，今天狠父也被檢方依涉傷害罪提起公訴。

▲徐奕踢爆凶狠繼父踢飛6歲兒。（圖／徐奕提供）

▲徐奕踢爆凶狠繼父踢飛6歲兒。（圖／徐奕提供）

「小靜」在直播中泣訴前夫的惡行，她跟前夫已於今年10月離婚，2人結婚6年來，前4年待男童視如己出，未料這2年，前夫個性大變，3天一打、5天一虐，身上滿滿都是新痕舊傷，兒子跟她身上的傷口從沒好過，甚至將她軟禁在家不准她出門，買車還用她名字貸款，故意要讓她信用破產，因為害怕再被打，最後只能乖乖順從。

家暴案發生後，彰化縣政府社會處也前往關懷輔導，小靜今天也拿到保護令，就希望前夫能還給她一個平靜的生活。

而據彰化地檢起訴書內容指出，小靜與前夫原是夫妻關係，2人具有家庭暴力防治法第3條第1款及第2款的家庭成員關係，今年7月28日18時25分許，2人因細故引發口角爭執，看到要報警的小靜，前夫徒手掐她的頸部把她壓制在地，造成小靜受有頭皮、背部挫傷、左手肘、雙膝擦傷，又將她手機重摔在地，不讓她使用，今天被依涉傷害罪提起公訴。

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