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30分鐘僅發65張號碼牌！花博莫德納打氣不如北車　北市：預期中的事

▲▼蔡炳坤視察花博莫德納隨到隨打，現場打氣不佳。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤視察花博莫德納隨到隨打，現場打氣不佳。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府8日傍晚緊急公布，12月9日起至12月11日止，連續三天在花博爭艷館開設「莫德納隨到隨打站」，總共分為上午、下午場，總計一天為1000名額，只要施打莫德納就可獲得100元禮券。然而到了9日上午早上9時30分，花博爭艷館僅發出65張左右的號碼牌，現場與中央開設的台北車站接種站排隊人龍相比，明顯打氣不佳。

台北市副市長蔡炳坤8日指出，為因應中央對相關場所的最新要求，必須於12月17日前接種完成2劑新冠疫苗，因此從12月9日起，在花博爭艷館開設「莫德納疫苗隨到隨打」，從12月9日至12月11日止連續3天，總共分為上午、下午場，每天上午9時至12時，下午1時30分至4時30分，各開放500名額，一天總計1000名額，只要是接種莫德納疫苗，都可以獲得台北市政府發放的100元禮券。

到了9日上午9時30分，根據現場人員回報，僅只發出了65張左右的號碼牌，上午10時50分則有126人。蔡炳坤於9時50分赴現場視察受訪時提及，今天特別開設隨到隨打，原則上早上準備500名額、下午500名額，會視情況追加，台北車站第一天開設人數也不多，民眾慢慢知道後，施打意願就會增加，且現場使用號碼牌模式，民眾不會太趕時間。

針對有網友稱約不到北市17家醫療院所，造成中央開設的北車接種站大爆滿？蔡炳坤說，中央1922預約系統媒合不是那麼友善，近幾期狀況都不太好，所以民眾才會感覺碰到困難，使北市開設17家醫院隨到隨打，只要到醫院就可接種，白天晚上都打得到。

▲▼蔡炳坤視察花博莫德納隨到隨打，現場打氣不佳。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

至於北市跟進台北車站送百元禮券做法，是否因為疫苗打氣不佳？或是跟疫苗將到期有關？蔡炳坤表示，地方政府對中央政策全力配合，中央說可以一起提出100元優惠時，北市府也配合，此次策略一方面希望提高民眾接種力，二方面的確與莫德納疫苗將屆期有關。

蔡炳坤指出，此次也衍生出一些小狀況，例如鼓勵民眾接種2劑疫苗後，有些人質疑只有莫德納有贈品，並詢問AZ、BNT有沒有？的確會有這樣的聲音，但「我想大家還是努力啦！」另也有人詢問第三劑莫德納有無贈品，答案是有，總不能第一劑、第二劑有贈品，第三劑卻沒有。

發放禮券部分，蔡炳坤提到，原本是配合到12日，但中央8日說可以到21日疫苗屆期時間，所以北市府會與中央同步，相關莫德納接種優惠會延續到12月21日；贈品禮券不會單一只有一種，包括OK超燒、7-11、萊爾富和京站等，不會獨厚一家。

關於有民眾嫌棄花博太遠，為何不考慮捷運站、地下街？蔡炳坤認為，花博基本上就是捷運站，與捷運站非常靠近，且台北市長柯文哲一直考慮，接種新冠疫苗與流感疫苗不太一樣，必須要有留觀時間、完整配套，花博此地方離捷運站近，現場動線也相較方便、安全。

被問到花博現場打氣不如台北車站？蔡炳坤說，這是預期中的事，因為8日晚間才宣布，北車第一天剛開始時也沒什麼人，直到下午、傍晚才有人潮，所以現在準備一條線，有必要會再開第二條接種線，今天先準備上午、下午各500劑疫苗。

最後，蔡炳坤呼籲，台北車站也是車站，而花博也離車站非常近，每個來花博接種的民眾都覺得動線非常舒服，接種民眾也非常安全、舒適，呼籲大家來花博接種莫德納疫苗，會準備100元禮券給大家。

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